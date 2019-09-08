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طائرات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف عدة مناطق بقطاع غزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قبل منتصف الليل، على عدة مواقع شمال وشرق ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصواريخها موقعا قرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، فيما تم استهداف موقع ثان فى بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وثالث جنوب شرق مدينة غزة.

فى غضون ذلك، أطلقت زوارق الاحتلال عددا من القنابل المضيئة فى عرض بحر غزة.

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وقالت مصادر طبية فلسطينية إنه لم يصل الى مستشفيات القطاع أية إصابات جراء الغارات الأخيرة.

وكانت طائرات الاحتلال شنت فى ساعة مبكرة من فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة فى قطاع غزة.

ويشهد قطاع غزة توترا بعد استشهاد فتيين اثنين (14 و17 عاما)، الجمعة الماضى، خلال فعاليات ومسيرات وطنية شرق غزة.

 

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