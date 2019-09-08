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جوجل تقدم ميزة جديدة لتطبيق Gmail لمستخدمي الآيفون

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جوجل تقدمميزة جديدة لتطبيق Gmail لمستخدمي الآيفون

الأحد 8 سبتمبر 2019

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جوجل تقدم ميزة جديدة لتطبيق Gmail لمستخدمي الآيفون

كتب

الخليج 365

طرحت شركة جوجل تحديثًا جديدًا لتطبيق Gmail لنظام التشغيل iOS حيث يضيف التحديث الأخير خيار حظر الصور إلى التطبيق بسهولة، إذ ستكون هذه الميزة مفيدة لأولئك الذين لا يريدون أن يتم تعقب رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم باستخدام الصور.

 

وفقاً لما نشره موقع “mspoweruser” الأمريكي، فإنه باستخدام هذه الميزة الجديدة يمكن لجهاز الاستقبال تحديد ما إذا كان يريد عرض أو حظر الصور الخارجية التي تتضمن أجهزة التتبع أيضًا.

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وأوضحت جوجل أنه "يمكنك الآن اختيار أن يتم سؤالك قبل عرض الصور الخارجية تلقائيًا، ولتمكين هذا للرسائل الواردة الجديدة، انتقل إلى الإعدادات ثم حساب محدد ثم الصور وحدد السؤال قبل عرض الصور الخارجية".

 

والآن يمكنك تنزيل تحديث Gmail من متجر Apple iTunes، ولكن ليس هناك أي معلومات عن الوقت الذي ستذهب فيه الميزة إلى اندرويد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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