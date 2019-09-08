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6 صفات للزوج المثالي اللي توافقى عليه

الأحد 8 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

تضع بعض الفتيات صفات شخصية معينة لفارس الأحلام، مثل أن يكون طويل القامة ووسيما، ويعمل بمهنة معينة، وغيرها من الصفات التى تظل تبحث عنها وقد تجدها أو لا، لكن هناك بعض الصفات الأساسية التى يجب أن يتصف بها زوج المستقبل، والتى نتعرف عليها فى التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "news24".



صفات الشخصية للزوج المثالى:

- الشعور بالراحة

- يجب أن تشعر المرأة بالراحة التى تجعلها تستطيع أن تفضفض له بكل شىء، ولا تشعر بالخجل من البكاء أمامه أو الصراخ، لتعبر عما تشعر به، لتهدأ فى نهاية الأمر.

- الشعور بالسعادة

- يجب أن تشعر المرأة بالسعادة، مع الزوج الذى يسعى دائماً لتحقيق ما تريده ويعمل على تقديم الهدايا المختلفة لها ليجعلها سعيدة.

- الانجذاب له

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تشعر المرأة بالانجذاب لشخص ما، دون غيره، مع المشاعر التى ذكرت فى السطور السابقة، والتى تدل على الشعور بالحب.

- مستمع جيد

يجب أن يكون الزوج المثالى، مستمع جيد للزوجة، ويشاركها فى التفكير للوصول لمختلف الحلول.

- رومانسى

يتصف الزوج المثالى بالرومانسية، التى تظهر فى أفعاله وحديثه معك، ليشعرك بأنك مميزة لديه عن الفتيات الأخريات.

- مستعد يضحى

ومن الصفات التى يجب أن يتحلى بها الزوج المثالى، هى أن يكون على استعداد دائم للتضحية من أجلك، لتشعرين بالسعادة أو على استعداد للقيام بأى شىء من أجلك فقط.