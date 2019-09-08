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عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة في السعودية

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اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: صدر أمر ملكي في ، مساء السبت، بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزيرا للطاقة.

وتم اعفاء المهندس عبدالعزيز العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

كما صدر أمر ملكب بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفيراً للمملكة لدى مملك البحرين بالمرتبة الممتازة.

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وزير الطاقة المقال خالد الفالح

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