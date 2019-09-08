السعودية.. إعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه

الرياض/ الخليج 365

أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء السبت، وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه وعين نجله الأمير عبدالعزيز بن سلمان بدلا منه.

جاء ذلك في أمر ملكي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) نصه.

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