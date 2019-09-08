«مراس» تتحمل فارق خفض رواتب المواطنين في «دي إكس بي»

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قال مسؤول في شركة «مراس» إن المجموعة، وهي شريك في «دي إكس بي»، قررت تحمّل فارق تكاليف تخفيض رواتب المواطنين في الشركة انطلاقاً من دعمها للتوطين. وأضاف المسؤول في تصريحات ل«الخليج» أن قرار تحمل التكاليف هدفه الاستقرار الاجتماعي لأبناء وبنات الإمارات العاملين في الشركة، مؤكداً حرص المجموعة على التوطين في جميع مؤسساتها والشركات التابعة لها، وقال: «القرار يؤكد التزامنا برسالة الموسم وأن توفير الوظائف للمواطنين يبقى أولوية».

ورداً على سؤال قال المسؤول في «مراس»: «قرار التخفيض اتخذه مجلس إدارة «دي إكس بي» الذي يمثل مستثمرين مواطنين وأجانب بناء على دراسات تراعي أوضاع الشركة المالية وجرى إعدادها قبل 6 أشهر وليس وليد اللحظة».

وفي السياق، قالت شركة «دي إكس بي انترتينمنتس» المساهمة العامة، مالكة «دبي باركس آند ريزورتس»، إن الشركة ركزت في إعادة هيكلة رواتب ومزايا الموظفين على أن تكون شاملة للعاملين كافة بحيث لا تقتصر على فئة محددة أو درجة وظيفية، وأن يكون تركيزها الأكبر على العلاوات والمزايا مثل تذاكر السفر، والتعليم، والهاتف، وأن يكون التخفيض محدوداً على الراتب الأساسي.

وقالت: القرار «الضرورة»، اتخذ لتخفيض النفقات حيث فضّلته الإدارة على خيار الاستغناء عن الموظفين لنواح إنسانية، ولضمان جودة الخدمات المقدمة للزوار. لافتة إلى أن جدول الرواتب الجديد يفوق مستواه مثيله في قطاع الترفيه والضيافة بنسبة 20% على الأقل، رغم تخفيض الرواتب والمزايا بين 15 و40 في المائة.

وقال إن فريق الإدارة يعمل على تطبيق استراتيجية جديدة للوصول إلى نقطة التعادل النقدي للشركة في النصف الثاني من العام 2020، وتجاوز مرحلة الخسائر التشغيلية.

وأشار إلى أن «دي اكس بي» أجرت سابقاً إعادة هيكلة إدارية، لكنها لم تلغ عقد أي مواطن منذ العام 2017، في الوقت الذي عملت فيه على تأهيلهم لمواكبة التطورات في القطاع الترفيهي عن طريق إرسالهم لبرامج متخصصة في القطاع الترفيهي بشكل سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية.