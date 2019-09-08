«الشارقة للآثار» تختتم مشاركتها في مؤتمر دولي بأوزبكستان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت هيئة الشارقة للآثار مشاركتها في المؤتمر الدولي الثالث للجمعية العالمية لدراسة التراث الثقافي في أوزبكستان، ضمن عشرات الهيئات والمؤسسات والجمعيات المعنية من كل أنحاء العالم.

أكد عيسى يوسف، مدير الآثار والتراث المادي في هيئة الشارقة للآثار، والذي شارك في فعاليات المؤتمر، أن أهميته تكمن في المواضيع التي استعرضها على النطاق التاريخي والأثري، إذ ربط اكتشافات أثرية بسلسلة مهمة من الأحداث، ومن بينها المواقع التي مر بها الإسكندر الأكبر خلال حملته على مدينة ترمذ.

وأشار يوسف إلى أنه من خلال المكتشفات يمكن مشاهدة امتداد مملكة كوشان في المنطقة، كما كانت كل من مدن طشقند وسمرقند وبخارى وترمذ في الفترة الإسلامية منارات لطلب العلم وموطناً للعلماء والمخترعين المسلمين فخرج منها الإمام البخاري، والترمذي، والبيروني، والفارابي، وابن سينا. ولفت إلى أن عقد مقارنة بين بعض الاكتشافات في أوزبكستان وأخرى من موقعي مليحة ودبا الحصن في إمارة الشارقة، تظهر وجود تشابه في بعض القطع، إذ اكتشفت عملات من كوشان في الموقعين، وهناك نرد من العاج في دبا الحصن يوجد شبيه له في أوزبكستان.

تضمن المؤتمر جلسة عامة وجلسات أخرى مختصة في مجالات التراث الثقافي والتخطيط المدني، والآليات القانونية والتنظيمية في الحفاظ على التراث الثقافي، وإدخال الاستراتيجيات والتقنيات الحديثة في مجال التراث الثقافي. وتم خلاله الإعلان عن إصدار 20 مجلداً حول التراث الثقافي لأوزبكستان والتي كانت مخزنة بمتاحف مختلفة في العالم.