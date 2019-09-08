سلطان: نؤمن بالحوار والتواصل وخدمة اللغة العربية منهجنا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نواكشوط:”الخليج 365”

وجه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رسالة إلى الباحثين والمتخصصين، ومختلف الناطقين بالعربية؛ بمناسبة افتتاح فعاليات مؤتمر اللغة العربية في إفريقيا، قال فيها: «حقيقٌ بنا جميعاً أن نعنى باللغة العربية، وأن نجتمع من أجلها، وننظر في قضاياها، ونتدارس شؤونها، ونسهّل على النّشء الجديد التّحدّث بها بفصاحةٍ وإبانةٍ وتبيين، ونيسّر سبل تعليمها لأبنائنا ولغير الناطقين بها، في شتى دول العالم ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً».

وأضاف سموّه: «تتطلب مكانة اللغة العربية مِنّا ومِن كلّ غيورٍ عليها، أن ننظر في قضاياها المعاصرة، ونتدارس فيما بيننا شؤونها وأحوالها، وإنّ الآمال لمعقودة عليكم، وأنتم أهل العربيّة وحماتها وحرّاسها، أن تتدارسوا شؤونها، وتضعوا أمام الأجيال برامج ومشاريع عمليّةً تيسّر سبل استعمالها وتوظيفها والتّحدّث بها».

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابة عن صاحب السموّ حاكم الشارقة، الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، خلال المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع مجمع اللغة العربية في الشارقة، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، من 5 وحتى 7 سبتمبر/أيلول.

وتوقف صاحب السموّ حاكم الشارقة في رسالته، عند تاريخ دخول اللغة العربية إلى القارة الإفريقية؛ حيث أوضح أن «اللغة العربية في إفريقيا سكنت وتوطّدت أصولها مع الفتوحات الإسلامية الأولى، منذ دخول الفاتح عقبة بن نافع، رحمه الله تعالى، بلاد المغرب العربي، ثم انتشرت رقعتها واتّسعت، وترسّخت جذورها في هذه البلاد الطيّبة المباركة. ورغم الظروف الصعبة التي مرّت بها كثير من الدول الإفريقية في القرنين الماضيين؛ جرّاء الاستعمار الغربي المتنوّع الذي حاول جاهداً تقويض أركان العربية والغضّ من شأنها، وصرْف الشعوب عنها، فإنّ هذه اللغة الفريدة العصماء، ظلّت واقفةً شامخةً تناطِح السماء، واستمرّت حيّةً كريمةً، واستعْصتْ على الزوال والاضمحلال؛ لأنّ وسائل حفظها كامنة فيها. فيها كلّ مقوّمات البقاء والحياة والتّطوّر والاستمرار، وما على أبنائها والمهتمين بها إلّا أن يجتهدوا في تطوير أساليب تعليمها، وتحفيز الأجيال لدراستها، وإحسان التواصل بها».

وتابع سموّه «نبشّركم، أيّها الجمع الكريم، بأنّنا في الشّارقة أنشأنا مجمع اللّغة العربيّة الذي يعنى بقضايا اللغة العربية، ويساند المجامع اللغوية العربية العامرة بكل خير، وما زالت عنايتنا بالمعجم التاريخي للغة العربية محور مشاريعنا، تحت إشراف اتّحاد المجامع اللغوية، وأقمنا - والحمد لله والمنّة - بيوتاً للشِّعر في عدد من العواصم والمدن العربية، ونجتهد دائماً ولا نألو جهداً لخدمة هذه اللغة العظيمة التي أكرمنا الله بها حاملةً لكتابه العزيز. هذا منهجنا، وهذا دأبنا وأسلوبنا في الحياة، لأنّنا نؤمن بأنّه لا سبيل إلى العيش الكريم في العالم المتنوّع المختلف الأعراق والأجناس، إلاّ بالحوار والتّواصل والتفاهم مع الآخرين، عبر قنوات الفكر واللغة والثقافة والعلم، هذا خطٌّ ارتأيناه منذ ولِينا حكم الشارقة وقبل ذلك، ولا نحيد عنه ولا نتزحزح عنه، ولا نحسن غيره».

وقال الوزير الأول الموريتاني إسماعيل بن اﻟشيخ سيديا، في كلمة افتتاح المؤتمر «إننا نثمّن عالياً التعاون المثمر بين مجلس اللسان العربي ومجمع اللغة العربية بالشارقة، بقيادة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، فهو تعاون يصب في بحر العمل المشترك لخدمة هذه اللغة، ويترجم متانة العلاقات المتميزة بين موريتانيا ودولة الإمارات، تماماً كما أن حضور مجلس اللسان العربي في أسرة اتحاد المجامع العربية، يتسق مع تطلعات موريتانيا؛ الرامية إلى تعزيز التواصل العلمي والتعاون في سائر المجالات بين أقطار الأمة».

فيما توجه رئيس مجلس اللسان العربي في موريتانيا الخليل النحوي، بالشكر إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، معرباً عن تثمينه لأياديه البيضاء التي تجسدها رعايته للمجلس ولاتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية، وللعمل الثقافي العربي لغة وشعراً في البلاد العربية وخارجها.

وحضر المؤتمر عدد من ممثلي مجامع اللغة العربية بدول عربية وإفريقية. وشهد تنظيم 8 جلسات علمية عُرض خلالها 37 بحثاً اختيرت من بين 150 عرضاً، قُدّمت إلى اللجنة العلمية في المجلس الأعلى للسان العربي.

يشار إلى أن مجمع اللغة العربية في الشارقة، مؤسسة حكومية أكاديمية، تعنى بقضايا اللغة العربية، ودعم المجامع اللغوية والعلمية في العالمينِ العربي والإسلامي، وهي همزة وصل للحوار الثقافي والبحث اللغوي والمعجمي بين الباحثين في شتى دول العالم.

ويعمل المجمع على رعاية الأعمال البحثيّة والمشاريع العلميّة المتعلّقة باللّغة العربيّة، ورعاية برامج تسهيل تعلّم اللغة العربية، وتحفيز النّشء على التعامل بها، والإبداع في فنونها وأجناسها الأدبية، والإشراف والتخطيط والرّعاية المادّيّة لإنجاز المعجم التاريخي للغة العربيّة.

كما يتولى المجمع مهام النّهضة بالجانب المصطلحي وتهذيبه، والإشراف على إصدار قواميس ومعاجم لغوية عصريّة تلبّي حاجيات المتحدّث باللّغة الفصيحة والكاتب بها في العصر الحديث، ومدّ جسور التّعاون، وتنسيق الجهود مع المجامع اللّغوية والعلميّة في عالمينا العربي والإسلامي، للوصول إلى مخرجات معرفيّة هادفة وواعدة، فضلاً عن التّواصل مع رجالات الفكر واللغة والثّقافة والآداب والعلوم الإنسانيّة في شتّى دول العالم.