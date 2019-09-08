إطلاق النسخة الروسية من «كلمات القائد» في معرض موسكو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، النسخة الروسية من كتاب «كلمات القائد - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، ضمن مشاركتها في معرض «موسكو للكتاب».

جرى إطلاق النسخة الروسية من الكتاب في جناح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالمعرض، بحضور عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وأندريه جلميزا، مدير عام معرض موسكو الدولي للكتاب، وعدد من الناشرين الروس.

يضم الكتاب مجموعة مختارة من أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تعكس الأسس التي اعتمد عليها في حكمه، والمبادئ والقيم التي شكلت رؤيته لبناء وتطوير الإمارات، ويكشف عبر العديد من الخطب والأقوال التي قالها الشيخ زايد في مناسبات مختلفة، عن عمق تفكيره وتنوع رؤيته وسعة أفقه، واهتمامه بمختلف فئات المجتمع وحرصه على مخاطبة كل فئة وتقديم النصح لها، خاصة فئة الشباب التي كان ينظر إليها باعتبارها أساس المستقبل ومفتاح النجاح، فحرص على أن يشجع الشباب باستمرار، وأن يبث فيهم روح المبادرة الخلاقة والعمل المخلص. كما كان يدعو بحكمة وتبصر إلى احترام المرأة وإعطائها مكانها في كل مناحي الحياة والمسؤوليات والأعمال.

وقال عبدالله ماجد آل علي «يأتي إطلاق النسخة الروسية من «كلمات القائد - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» تعبيراً عن مكانة الوالد المؤسس في تاريخ الدولة والمنطقة بشكل عام، وما حققه من إنجازات كبيرة نفخر بتقديمها للعالم عبر إصدار الكتاب بلغات مختلفة، حيث تم مسبقاً إطلاق النسخة الألمانية منه في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في أكتوبر/تشرين الأول 2018، والنسخة الإنجليزية في معرض لندن الدولي للكتاب في مارس/آذار 2019».

وأضاف: «يمثل معرض موسكو الدولي للكتاب منصة مهمة على خريطة الفعاليات الثقافية العالمية، ولذلك نحرص على التواجد فيه والتعريف بثقافة الدولة وما تمتلكه من تراث غني، وتطلعات مستقبلية تواكب ما يشهده العالم من تطور في مجالات الثقافة والفنون».

وقال سعيد حمدان الطنيجي، مدير إدارة النشر في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «ستظل شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، علامة فارقة في تاريخ المنطقة، وشخصية فريدة من الصعب تكرارها، وهو ما يظهر في كتاب «كلمات من أقوال القائد - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، حيث يكشف الكتاب عن جوانب مختلفة من الإرث الذي تركه لنا المغفور له الشيخ زايد من قيم ومبادئ وأسس بناء المجتمعات والدول، وهو إرث غني بالمفاهيم التي يسعى العالم الآن لنشرها وترسيخها في النفوس، مثل التسامح والتعايش والتعاون الدولي ودعم العمل الخيري والاستدامة وغيرها من المفاهيم التي تمتد لتشمل مجالات متعددة، ولذلك نفخر في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بإصدار ترجمات للكتاب بلغات متعددة حتى يتعرف العالم إلى فكر القائد المؤسس ونهجه المتفرد، وكذلك ليطّلع الجيل الجديد على مضمونه ويستفيد منه في التخطيط لحياته ومستقبله ومستقبل الوطن».