الإمارات: مع السعودية في دعوتها إلى حوار يمني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن : ”الخليج 365”، وكالات:

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس السبت، أن التحديات التي تواجه تحالف دعم الشرعية في اليمن في أيد سعودية أمينة، مشدداً على أن الإمارات تقف مع السعودية في دعوتها لحوار يمني. وقال في تغريدة على حسابه على «تويتر»: «تقود المملكة العربية السعودية الشقيقة التحالف بكل صبر وحنكة واقتدار». وأضاف: إن «استجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطّدت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة»، لافتاً إلى أن «التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدي سعودية أمينة»، وأكد أن الإمارات تقف مع المملكة في دعوتها للحوار اليمني، كما وقفت معها في دعوتها للحسم.

إلى ذلك، تستأنف اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في مدينة الحديدة، اجتماعاتها بعد توقف لأشهر، في وقت ما زالت متعثرة بإنجاز ما تم الاتفاق عليه في استوكهولم بالسويد، في ديسمبر/‏كانون الأول الماضي. ومن المقرر أن تعقد اللجنة، اليوم وغداً، دورتها السادسة، بعرض البحر، أمام ساحل الحديدة، على متن السفينة الأممية (انتركنيك دريم ام في)، في وقت ما زالت الميليشيات تسيطر على أجزاء واسعة من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة: (الحديدة الرئيسي، والصليف، ورأس عيسى)؛ بعد أن نفذت إعادة انتشار أحادي زائف.

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وأوضح الناطق باسم عمليات تحرير الساحل الغربي وضاح الدبيش، في بيان، أن الاجتماع سيناقش تشغيل مركز عمليات مشتركة، وتفعيل آلية التهدئة، والاتفاق على نشر مراكز مراقبة في بعض مواقع خطوط التماس؛ لتعزيز عملية وقف إطلاق النارن وخفض التصعيد. وأضاف: إن ذلك سيتم وفقاً للآلية التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع المشترك الأخير. وكشف الدبيش، أن ضباط الارتباط الأقدم سيعملون ضمن فريق مركز عمليات مشترك، فيما سيقوم ضباط الارتباط الميدانيون للطرفين في مناطق الاشتباك، بالعمل على تطبيق آلية التهدئة، بمساعدة ضباط بعثة الأمم المتحدة؛ لدعم اتفاق الحديدة.

ويتزامن هذا الإعلان، مع تكثيف ميليشيات الحوثي، قصفها المدفعي على القوات المشتركة شرقي مدينة الحديدة ومديرية الدريهمي. كما رصدت وحدة الاستطلاع والمتابعة بالقوات المشتركة قيام ميليشيات الحوثي بحفر خندق طولي يقدر طوله بأكثر من كيلو ونصف الكيلو متر في حي الربصة جنوبي مدينة الحديدة، وهذا يعد النفق السابع في حي الربصة وحده، وفقاً للناطق باسم عمليات تحرير الساحل الغربي.

وأكد الدبيش، أن ما تقوم به الميليشيات من أعمال، يدل دلالة واضحة بأنها تستمر في ممارسة نفس الأسلوب؛ (المكر والخداع)، وسط صمت وتخاذل أممي واضح، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة عجزت عن فتح طريق لرئيس اللجنة الأممية السابق، لوليسجارد، فضلاً عن إقناع الحوثيين بنزع الألغام.