شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: الدوحة استهدفت المملكة بممارسات سرية وعلنية منذ 1995 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت السعودية أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.

جاء ذلك في تقرير حول الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها المملكة خلال الأزمة القطرية، طبقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال التقرير، إن المملكة اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سراً وعلناً، موضحة أن قطر تمارس التحريض للخروج على الدولة منذ عام 1995، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة «الإخوان» وتنظيما «داعش» و«القاعدة» الإرهابية، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.

وبذلت المملكة وشقيقاتها بدول مجلس التعاون جهوداً مضنية ومتواصلة لحثّ السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية، ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013.

وأشارت إلى أنه بعد أن استنفدت دول مجلس التعاون جهودها السياسية والدبلوماسية، ونكث أمير قطر بتعهّده بالتوقّف عن السياسة السلبية، ما أدّى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014.

وأوضحت أن قطر قامت بخرق الاتفاقيات التي وقّعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل على شقّ الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدّولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قراراً بمقاطعتها لحماية أمنها الوطني.

ولفتت إلى أنه بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية ستظل المملكة سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره.

تدابير إنسانية

وفي هذا الشأن، اتخذت السعودية التدابير اللازمة لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والأشقاء القطريين المتضررين من هذا القرار، ومن أبرزها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين رقم 43522 بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة.

كما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه.

وأشارت إلى أن النظام الأساسي للحكم في المملكة تضمّن في المواد 26 و39 و43 بأن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وأن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة.

لا عقوبات على تعاطف

وحول الادعاء بتجريم التعاطف مع قطر، المتضمن أن المملكة فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال في حال التعاطف مع الدوحة، أكدت المملكة أن هذا غير صحيح.

وقالت إن أنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان، ما لم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته، وهذا التقييد له أساسه التشريعي على المستوى الوطني المتّسق مع المعايير الدولية ذات الصلة، ومن أبرزها ما تضمنته الفقرة 2 من المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

تسهيل الحج والعمرة

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ونظراً للموقف السلبي للسلطات القطرية، وتعنّتها تجاه عدم تمكين المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة، أصدرت حكومة المملكة التوجيهات اللازمة لوزارة الحج والعمرة للعمل على تنظيم ما يتناسب مع المواطنين والمقيمين في قطر لتسهيل الإجراءات لهم.

تجديد رخص العمل

وأوضح التقرير أن المملكة اتخذت العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق العاملين وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان، فقد خصّصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقما موحدا لاستقبال الشكاوى من قبل العمال الوافدين بثماني لغات مختلفة، كما أنّ اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تعالج أوضاع العمّال الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين، مراعيةً في ذلك تنقلهم بين المملكة وقطر.

توفير الخدمات الصحية

وحول ملف الصحة، قال التقرير: عملت اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية على النظر في جميع الطلبات المتعلقة بالحقوق الصحية وتنظر إليها بعين الاعتبار، ومن يثبت أنّ لديه حالة صحية تستدعي ذلك فيُسمح له بالمغادرة إلى قطر أو بالقدوم للمملكة.

كما يتمتع القطريون المقيمون في المملكة بالحق في الصّحة أسوة بالسعوديين.

الحقّ في التعليم

أشار التقرير إلى أن المملكة سهلت عبور الطلبة السعوديين والقطريين من خلال منافذ المملكة المعتمدة في حال تقديمهم ما يثبت التحاقهم بالدراسة في المملكة أو في قطر.

المعاهدات الدولية

وأكد البيان التزام المملكة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية، وأنّ الإجراءات المتّخذة في إغلاق الأجواء الإقليمية «من قبل دول المقاطعة العربية» تجاه أيّ خطوط طيران هي حقٌّ سيادي كعمل احترازي تقوم به الدول التي تخشى من التهديدات التي قد تطال أمنها القومي، وهو الإجراء الذي اتخذته الدول الأربع تجاه «الخطوط القطرية» للمحافظة على أمنها وحماية حدودها.

وأوضحت المملكة أنها ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أصبحت طرفاً فيها، وأنّ أي مواطن قطري يدخل للأراضي السعودية وفق الإجراءات النظامية يتمتّع بحرية التّنقل والإقامة.

وأشار التقرير إلى أن السلطات القطرية أعلنت قائمة إرهاب خاصة بها تضمّنت (19) شخصاً و(8) كيانات، من بينهم (11) شخصاً يحملون الجنسية القطرية، حيث تضمّنت القائمة عدداً من الأسماء المدرجة على اللوائح الدولية للإرهاب لدى عدد من الدول، منها الولايات المتحدة الأمريكية في قوائم وزارة الخزانة الأمريكية، وبريطانيا، ولدى قوائم دول المقاطعة، ومنهم المدعو عبدالرحمن النعيمي الذي يعدّ أحد المشاركين في تأسيس منظمة الكرامة ومقرّها جنيف لحقوق الإنسان، والمدعو سعد سعد محمد الكعبي، والمدعو عبداللطيف عبدالله الكواري اللذان نظما حملات تبرع لدعم الإرهاب وتمويل جبهة النصرة في سوريا وتسهيل أنشطة القاعدة. جاءت هذه الخطوة بعد تسعة أشهر من المقاطعة، وهذا ما يؤكّد صحة موقف الدول المقاطعة لقطر بأنها تدعم الإرهاب والتطرف في المنطقة.

حفظ المكتسبات

كما دعت السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية إلى استقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فلم ينعكس قرارها على ممثلي قطر لدى المجلس، بل صدرت الأوامر بتفعيل دور المجلس وتعزيز مسيرته سعياً لتحقيق أهدافه السامية ومواصلة العمل الخليجي المشترك وتسهيل جميع ما يتعلق بالموظفين القطريين العاملين لدى مجلس التعاون.

وأصدرت المملكة التصاريح اللازمة للطائرات الناقلة للوفود القطرية بما لا يتجاوز ال48 ساعة.

وشارك وفد قطر في اجتماع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج لمناقشة الموضوعات الخاصة بانضمام المنظمات الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة. (واس)