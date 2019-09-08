«الملك» يكشر عن أنيابه بخماسية في شباك عجمان

فاز فريق الشارقة على مضيفه عجمان 5-صفر منها «هاتريك» لريكاردو غوميز في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد راشد بن سعيد ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي، ليحقق «الملك» انتصاره الأول بعد خسارتين أمام بني ياس والوحدة، في حين بقي «البرتقالي» على نقطتيه السابقتين من تعادلين.

كما ان الفوز كان الأول للشارقة في كأس الخليج العربي بعد 8 هزائم متوالية، بينها ست في النسخة السابقة، ويعود آخر انتصار له في المسابقة إلى 22 ديسمبر 2017 عندما هزم الوصل 4-3.

ولعب الشارقة على غير عادته في المسابقة بتشكيلة أساسية بعدما فضل المدرب عبدالعزيز العنبري الدفع بعادل الحوسني في حراسة المرمى وشاهين عبد الرحمن وعبدالله ناصر وعبدالله غانم وعلي الظنحاني ومحمد عبدالباسط وطارق عبدالله وأحمد مال الله والثلاثي المحترف ريكاردو غوميز وريان مينديز والأوزبكي شوكوروف الذي لعب أول مباراة رسمية منذ مارس الماضي بسبب الإصابة.

أما عجمان فدفع بعلي الحوسني في حراسة المرمى ومحمد سبيل وعبدالرحمن راكان ومحمد أحمد ودومبيا وحسن عبدالرحمن وجودين مينشا وسعود سعيد ومحمد صالح ومحمد علي وفاندر فييرا.

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كان الشارقة الطرف الأفضل في الشوط الأول، وترجم أفضليته بتسجيل هدفين حملا توقيع لاعبي الرأس الأخضر، ريان مينديز الذي افتتح التسجيل من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 24، وريكاردو غوميز في الدقيقة 36 بعد مروره عن المدافع راكان ثم مدافع آخر وتسديده كرة قوية أخذت يد الحارس علي الحوسني وتابعت طريقها في الشباك، ليسجل باكورة أهدافه مع «الملك».

كما شهد الشوط الأول أيضاً تبديلاً اضطرارياً بخروج عبدالباسط ودخول محمد الشحي، وإشراك عجمان لحميد عبدالله مكان محمد علي.

ولم يتغير الحال في الشوط الثاني وسط غياب تام للاعبي عجمان عن صناعة الفرص، في المقابل لعب الشارقة على اخطاء منافسه، وسير الكرة بشكل أفضل، وبدا الفارق الكبير الذي أحدثه محترفوه الأربعة، حيث كان لنزول البرازيلي إيغور كورونادو مكان طارق عبدالله مفعول السحر بفعل فنياته العالية والتي استغلها ليسجل الهدف الثالث بعد خطأ في التمرير من لاعب عجماني لتصل الكرة إلى غوميز ومنه إلى صانع الألعاب البرازيلي الذي انفرد وسدد بنجاح في الشباك في الدقيقة 55.

وأضاف غوميز الرابع بعد تبادل رائع للكرات مع كورونادو أنهاه «مدفعجي» الشارقة الجديد بتسديدة صاروخية في الشباك في الدقيقة 61، ثم أضاف الرائع غوميز الخامس والثلاث الشخصي برأسية متقنة بعد عرضية الشحي(75).