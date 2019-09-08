روسيا وأوكرانيا تتبادلان السجناء بعد سنوات من المفاوضات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبادلت روسيا وأوكرانيا، أمس السبت، 70 سجيناً، تنفيذاً لاتفاق بين قادتي الدولتين، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ثلاث سنوات بين البلدين، في عملية تاريخية وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ب«الخطوة الأولى» نحو إنهاء النزاع بين البلدين، ولاقت ترحيباً وإشادة من دول العالم.

وهبطت طائرتان تحملان 35 سجيناً من كل جانب في موسكو وكييف، وسط تصفيق أقاربهم الذين كانوا بانتظارهم. وقال زيلينسكي، بعدما عانق السجناء السابقين في كييف: «قمنا بالخطوة الأولى، علينا استكمال جميع الخطوات لإنهاء الحرب البشعة». ومن بين المشمولين في عملية التبادل 24 بحاراً أوكرانياً، اعتقلتهم روسيا في مضيق كيرتش قبل أشهر، والمخرج الأوكراني أوليج سينتسوف، والصحفي الروسي كيريلو فيشنسكي. وقالت والدة أحد البحارة ناتاليا موكرياك: «تغمرني الفرحة. وأخيراً تحقق ذلك».

وبث التلفزيون الروسي لقطات أظهرت السجناء الروس وهم يغادرون طائرة في مطار فنوكوفو-1 في موسكو. وأكدت الاستخبارات الأوكرانية الإفراج عن فلاديمير تسيماخ؛ أحد الانفصاليين المدعومين من روسيا، واعتبر شاهداً أساسياً في كارثة تحطّم طائرة الرحلة «إم إتش17» التي سقطت شرقي أوكرانيا عام 2014، وتسبب الإفراج عنه في غضب هولندي.

ويعد إطلاق سراح سينتسوف انتصاراً لكييف؛ إذ كان المخرج (43 عاماً) أشهر سجين سياسي أوكراني لدى روسيا، وانطلقت حملة دولية للإفراج عنه. وقال سينتسوف في مطار كييف: «أشكر كل من كافح من أجلنا». واعتُقل البحارة الأوكرانيون، العام الماضي عندما احتجزت روسيا ثلاث سفن أوكرانية قبالة شبه جزيرة القرم. وكانت موسكو تنوي محاكمتهم.

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ومن بين السجناء الذين سلموا إلى موسكو فيشنسكي، وهو صحفي يحمل الجنسيتين الروسية والأوكرانية. وكان يواجه تهماً ب«الخيانة العظمى».

من جهته، رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، أن تبادل السجناء يشكل «خطوة كبيرة نحو تطبيع العلاقات» مع كييف. وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، عبر «تويتر»، أن عملية التبادل كانت «خطوة في غاية الأهمية»، مشيرة إلى «ضرورة الاستمرار في هذا الاتجاه لحل المشكلات».

ورحب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بالعملية، مناشداً الطرفين بإحراز «تقدم جديد» لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا. وقال في بيان: «إنها بادرة تظهر استعداد روسيا وأوكرانيا لإحياء حوارهما. ستدعم فرنسا إلى جانب ألمانيا، جهود الجانبين بهدف تحقيق تقدم ملموس جديد في الأسابيع المقبلة».

من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن العملية الأخيرة تمنح «بصيص أمل». ودعت إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أسهمت باريس وبرلين في التوصل إليه في 2015، فيما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تبادل السجناء «قد يكون خطوة أولى عملاقة نحو السلام».

وعزز انتخاب زيلينسكي في أبريل/نيسان الماضي، الآمال في إعادة إحياء عملية السلام المتوقفة بين الجانبين؛ إذ شدد على أن إنهاء النزاع مع موسكو يتصدر أولوياته. وتدهورت العلاقات بين كييف وموسكو في 2014 عندما ضمت روسيا جزيرة القرم، ودعمت موسكو الانفصاليين في منطقتي دونيتسك ولوجانسك شرقي أوكرانيا. وأسفرت المعارك في المنطقة عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص خلال السنوات الخمس الأخيرة.(أ ف ب)