همس الحنين والوجد في قصائد إماراتية وروسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: ”الخليج 365”

بنص شعري رثى الشاعر الإماراتي الراحل حبيب الصايغ، استهلت الشاعرة خلود المعلا أمسية ثالث أيام فعاليات الشارقة في المعرض حيث قرأت: «كيف سنحتمل عتمة غيابك أنت تضيء المكان واللغة والرفقة والقصائد، ما زلت أسمع صوتك في مكالمتك الأخيرة منذ أيام! صوتك الشاعر والصادق والواثق.. وروحك العالية والمتفردة، وما زال حبر رسائلك على «الواتس» لم يجف ولن يجف، سألتني عن مشاركة موسكو ووعدتني بلقاء على بساط الشعر وها أنتَ على غير عادتك تخلف الوعد.. وتغادر».

بهذه الكلمات رثت خلود المعلا حبيب الصايغ، لتفتح ذكراه لدى شيخة المطيري وتتركها تبكي فتترك المنصة التي جمعت إلى جانب المعلا والمطيري كلاً من الشاعر عبد الله الهدية، والروسي أمرسانا أوزيتوف، وأدارتها الكاتبة صالحة عبيد.

مضت الأمسية في ثنائيات متعددة، فمن قصائد الهدية وذاكرة طويلة من الصحراء والشمس، إلى قصائد أوزيتوف وتجربة قبيلته في المناطق المتجمدة الذين لا يستطيعون التبسم خوفاً على شفاههم من التشقق.

قرأ الهدية من «هم أفسدوا الملح»: الظاعنون وراء الليل أين هم/‏ مروا على سدرة الأعراب وارتحلوا، أدوا قرابينهم للأمس وانقسموا/‏ قبل الطواف فلا تاهوا ولا وصلوا، لا زال منبرهم يجتر من لغة/‏ عافت موائدها المنسوخة الجمل».

تواصلت الثنائيات من قصيدة في أول ديوان المعلا إلى أحدث قصائد المطيري، قرأت المعلا من قصيدة (صرة من الحلم): «ذلك الصباح هربت وراء النهار/‏ تقوقعت في ظل الصمت/‏ دسست يدي في الزمن/‏ أخرجت صرة الحلم القديم/‏ أطل وجه الحنين/‏ بين كفي حملته.. لمحتك/‏ الحنين كان وجهك/‏ وبين وجهي ووجهك قفزت أرجل النهار».

ووقرأت المطيري من (أجمل الشعر أبعده): «وشم يلوح على يدي وموعد/‏ وقصيد تدنو وأخرى تبعد، وخيام من غابوا تشد رحالهم/‏ وأنا كناقف حنظل أتنهد، وأشم من رمل الهوادج ريحهم/‏غابوا فأي قصيدة سأردد، يحبوا على ثغري الكلام كأنه/‏ طفل بلثغته الشفيفة ينشد».