المسماري: لجنة في الخارجية الليبية لمقاضاة قطر وتركيا دولياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام أبوشهاب

كشف اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي عن تشكيل لجنة في وزارة الخارجية الليبية لمقاضاة قطر وتركيا دولياً لدورهما في زرع الإرهاب وتمويل الجماعات الإرهابية في ليبيا واستخدامها كقاعدة للتحرك في تنفيذ مخططاتهما الإرهابية إقليمياً ودولياً.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي مساء أمس في نادي المراسلين الأجانب في أبوظبي حول آخر المستجدات على الساحة الليبية، إن الإمارات دولة محبة للسلام وتدعم التطلعات الليبية الرامية لتحقيق الاستقرار والأمن، وإن أرض «زايد الخير» نموذج عالمي في الإنسانية واحتضان مختلف الجنسيات التي تعيش بأمن وأمان على أرض الإمارات.

وأضاف أن الدول المحبة للسلام، الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، تنبهت لأعمال قطر الخبيثة في زرع الإرهاب في دول العالم ودول الإقليم فتصدت لها، موضحاً أن ليبيا مستباحة من دول مثل قطر وتركيا، مشيراً إلى أن المجموعات الإرهابية في طرابلس أغارت ليلة الخميس الماضي على وحدات من الجيش الليبي باستخدام طائرات تركية مسيّرة تدار من قبل فنيين أتراك، وتمكنت وحدات الجيش الليبي من صد الهجمات وقتل ما بين 28 إلى 30 إرهابياً من الميليشيات، مضيفاً أن تنظيم «داعش» يحتضر في ليبيا، مؤكداً أن الحل العسكري يظل هو المثل لاجتثاث الإرهاب والقضاء على مشكلة وجود 20 مليون قطعة سلاح في أيدي الجماعات الإرهابية في ليبيا وذلك لتحقيق الأمن الكامل تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية في البلاد، ولإنجاح الانتخابات يجب أن تختفي البندقية غير الشرعية من الشارع الليبي.

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وقال المسماري إننا نقاتل في ليبيا من أجل القضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار، وذلك بالقضاء على القاعدة والميليشيات الإرهابية وجماعات «الإخوان» التي تستخدم أبشع الوسائل في قتل الأبرياء، مشيراً إلى أن 17 ألف إرهابي من جميع دول العالم في ليبيا. وشدد على أن الحرب في بلاده هي ضد تنظيم «داعش» والميليشيات الإرهابية وجماعات الإخوان«لأن ليبيا تعني الكثير مادياً وجغرافياً لهذه الجماعات التي تريد ليبيا قاعدة لتنفيذ مخططات إرهابية، ومنها ضرب دول الجوار مثل مصر، وتم إفشال هذا المخطط، والآن يتم التركيز على تحقيق الهدف الثاني وهو تحرير طرابلس من هذه الجماعات الإرهابية، وبعد تحرير طرابلس سيبدأ حوار وطني تمهيداً لاتفاق وإنتاج حكومة وطنية، وميثاق مصالحة وطنية شاملة.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي عن أن عناصر المعركة المقبلة وزعت على غرف العمليات، وهي تستهدف الإرهابيين وتحقيق تقدم على الأرض دون استخدام المدافع أو سياسة الأرض المحروقة للحفاظ على المدنيين، وبالتالي نعتمد على سياسة حرب الاستنزاف للميليشيات الإرهابية في المعركة المقبلة.

وأكد أن الحرب المعلنة في ليبيا ليست من أجل السياسة أو الثروات، حيث إن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تمكن من تأمين الهلال النفطي والسيطرة على 85% من الثروات النفطية، الأمر الذي أسهم في إنتاج مليون و200 ألف برميل يومياً بعد أن كان في السابق 180 ألف برميل يومياً.

وقال المسماري إننا اقتربنا من نهايات الحرب، وهي قطع رؤوس الإرهاب، وإنهاء فوضى السلاح، وإعادة ليبيا إلى معايير الدولة القادرة على بناء نفسها، ومن أجل ذلك قدمت ليبيا 7400 شهيد لإنقاذ البلاد من الإرهابيين، ولن نتراجع للخلف حتى يتم القضاء على الجماعات الإرهابية، موضحاً أن هناك مشاريع بقيمة 400 مليار دولار متوقفة الآن في ليبيا بسبب الميليشيات الإرهابية.

وأشار إلى أن السودان في عهد البشير كان مصدر خوف لليبيين إذ كان ممراً لتنظيم«داعش» من تركيا وسوريا عبر الخرطوم، والآن تغير الأمر مع النجاحات التي تتحقق في السودان، وسيكون هناك تنسيق ليبي سوداني خلال المرحلة المقبلة.