حسابات النجوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أعلن الفنان مروان عبد الله صالح عبر صفحته الرسمية في «إنستجرام» عن ورشة في فنون الكتابة في مقر مسرح دبي الأهلي، ونشر تفاصيلها التي تحمل عنوان «خيال قلم 3»، ويقدمها الفنان طلال محمود خلال الفترة بين 14 و19 سبتمبر الجاري.

* شارك الفنان حسين الجسمي جمهوره ومتابعيه مقطعاً من أحدث أغنياته عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل، والتي تحمل عنوان «على الغدير»، وهي من أشعار بدر بن عبد المحسن، وألحان راكان، وتوزيع عصام الشرايطي.

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* لاقت مجموعة من الصور لمشاهد من مسلسل «الحيالة» نشرها الفنان سعيد سالم عبر حسابه في «سناب شات» آلاف الإعجابات.

* هنأ عدد من النجوم المصريين عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الفنانة رجاء الجداوي بعيد ميلادها، ونشروا صوراً من احتفالاتهم مساء أمس الأول بصحبتها، وتمنوا لها عمراً مديداً، ومن هؤلاء النجوم، هند صبري، دنيا عبد العزيز، بوسي، هشام ماجد، دلال عبد العزيز، إلهام شاهين.

* شارك المنتج والموزع الموسيقي نصر محروس متابعيه عبر حسابه في «فيسبوك»، الملصق الدعائي غير الرسمي لأحدث ألبوماته، فري ميكس 5، الذي سيطرح قريباً.

ولم يذكر محروس أي تفاصيل بخصوصه سوى أنه عودة بعد أكثر من 14 عاماً على آخر ألبوم «فري ميكس 4».