شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. خطوة ثالثة على طريق التخلي عن التزامات الاتفاق النووي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مسؤول إيراني، أمس السبت، رسمياً، بدء بلاده خطوة جديدة في تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي الإيراني، وأعربت بريطانيا عن شعورها ب«خيبة الأمل»، فيما اعتبرت الولايات المتحدة الخطوة غير مقبولة، وأشارت إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها شكوك بأن إيران تخفي مواد نووية.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالفندي، في مؤتمر صحفي عقده، أمس السبت، أن بلاده بدأت الخطوة الثالثة للتخلي عن التزاماتها وفقاً للاتفاق النووي، الذي عقدته مع الدول الكبرى (5+1) العام 2015، بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وفرضها عقوبات على إيران في ظل عجز الدول الأوروبية عن إنقاذ الاتفاق.

وأعلن كمالفندي، عن بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة لزيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، كما لوح برفع نسبة التخصيب قائلاً: «إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20%»، لكن حتى وإن كانت لا تنوي فعل ذلك في الوقت الراهن، فإن الوقت ينفد أمام إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015.

وقال كمالفندي: «بدأنا في رفع القيود المفروضة على عمليات البحث والتطوير بموجب الاتفاق.. سيشمل ذلك إنتاج أجهزة طرد مركزي أسرع وأكثر تطوراً».

ونقلت «رويترز» عن كمالفندي قوله: «يجب على الأطراف الأوروبية في الاتفاق، أن تعلم أنه لم يتبق وقت طويل، وأنه إذا كان هناك ما يمكن فعله (لإنقاذ الاتفاق النووي) فينبغي فعله بسرعة»، وألمح إلى أن قرار إيران بتقليص التزاماتها النووية، يمكن العدول عنه إذا أوفت الأطراف الأخرى بتعهداتها.

وأوضح كمالفندي: «اتخذنا أربعة إجراءات في إطار الخطوة الثالثة لتقليص الالتزام بالاتفاق النووي»، معلناً «أن إيران زادت من عدد أجهزة الطرد المركزي، وقامت بضخ الغاز في الجيل السادس من أجهزة الطرد المركزي».

وأضاف: «في حال القيام بأربعة إجراءات أخرى فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، فلن تبقى أمام إيران أي قيود على صعيد تخصيب اليورانيوم». وقال أيضاً: «أمامنا خطوة مهمة في تخصيب اليورانيوم وأجيال أجهزة الطرد المركزي، سنقوم بها في الشهر القادم».

وأشار كمالفندي، إلى إجراء تغييرات في مستوى أجهزة الطرد المركزي، وتابع: «بما أننا لا ننتهك قوانين وكالة الطاقة الذرية، فلن ننسحب من البروتوكول المكمل لمعاهدة الحد من الانتشار النووي». وأشار إلى أن «إيران اضطرت إلى القيام بالخطوات الثلاث لانتهاك الطرف الآخر للاتفاق النووي»، واستطرد قائلاً: «سنصل تدريجياً إلى نهاية القيود التي فرضها الاتفاق النووي على البرنامج النووي الإيراني. إذا قمنا بإحياء منشأة فوردو واراك، فلن تبقى أي قيود فنية أمام البرنامج النووي الايراني».

لكن كمالفندي، شدد في المقابل على تمسك إيران بالمستوى ذاته من «الشفافية» حول أنشطتها، وأنها ستواصل السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالكشف عن برنامجها النووي.

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ووافقت إيران بموجب اتفاق فيينا على الخضوع لنظام مراقبة هو الأشد الذي طبقته الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن، ويشكل عنصراً أساسياً من الاتفاق بين إيران والدول الست (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا).

وقال كمالفندي «في ما يتعلق برقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووصولها (إلى المنشآت) (...) فسيتم الالتزام بالتعهدات كما في السابق».

ومن جهتها وصفت بريطانيا، أمس السبت، قرار إيران بأنه «مخيب للغاية»، وذكرت الخارجية البريطانية في بيان أن هذا التطور «الذي يخالف التعهدات في الاتفاق المبرم مخيب للغاية، في الوقت الذي نسعى فيه مع شركائنا الأوروبيين والدوليين لنزع فتيل الأزمة مع إيران».

وكان الاتحاد الأوروبي، حض إيران على «التراجع» عن التخلي عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع الدول الكبرى.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، كارلوس مارتن رويز دي غورديخويلا، للصحفيين في بروكسل: «إننا نعتبر هذه الأنشطة غير متوافقة مع الاتفاق النووي ونحض إيران على التراجع عن هذه الخطوات والامتناع عن أي خطوات إضافية تقوض الاتفاق النووي».

وتوجه المدير العام بالوكالة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورنيل فيروتا، إلى طهران أمس السبت، للقاء مسؤولين إيرانيين كبار، اليوم الأحد. وأوضحت الوكالة أن «هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل القائم بين الوكالة الدولية وإيران»، مضيفة أن هذا الأمر، يشمل عملية «التحقق والمراقبة التي تقوم بها الوكالة في إيران بموجب اتفاق فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أمس السبت: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أبلغت مجلس المحافظين لديها بأن إيران ربما تخفي مواد نووية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد صرح لإذاعة محلية خلال زيارة لولاية كنساس مساء أمس الأول الجمعة، أن إعلان الإيرانيين أنهم سيواصلون القيام بمزيد من الأبحاث والتطوير لأنظمتهم العسكرية النووية «هذا أمر مرفوض». وأضاف عبر «تويتر» أن «احتفاظ إيران بقدرة كبيرة على تخصيب اليورانيوم، يؤكد ضعفاً بنيوياً في الاتفاق (النووي مع إيران)».

وأضاف عبر «تويتر»: «نحن واثقون بأن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وهي أمم متحضرة، ستتخذ إجراءات حاسمة لوضع حد للابتزاز النووي الذي تمارسه إيران». (وكالات)