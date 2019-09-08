«تملك الأجانب».. عنوان مرحلة جديدة للأسهم المحلية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي، أبوظبي: أنور داود ومهند داغر

رأى خبراء ومحللون ماليون أن الأسهم المحلية أمام فرصة سانحة للمحافظة على مستوياتها السعرية التي حققتها الأسبوع الماضي، مع توقعات باستمرار الشراء الأجنبي الذي بدوره سيؤثر في أحجام السيولة وثبات المؤشرات، مع إمكانية توسّع دائرة رفع نسبة تملك الأجانب في الشركات ليكون تملكهم عنوان مرحلة جديدة للأسواق حتى نهاية العام.

وتبقى الأعين أيضاً مراقبة للنزاعات التجارية والأسواق العالمية مع نتائج أفضل مرتقبة في الربع الثالث. وأكد الخبراء أن تماسك الأسواق وعدم انجرافها وراء عمليات بيع أو انخفاضات تدعو للقلق أبقى نظرة التفاؤل مسيطرة.

واتجهت أنظار المستثمرين غير المواطنين خلال الأسبوع الماضي نحو «الإمارات دبي الوطني» بعد قرار مضاعفة حد ملكية الأجانب من 5% إلى 20%، فسرعان ما قفزت نسبة ملكيتهم في البنك إلى 5.74%.

وارتفعت ملكية المستثمرين غير المواطنين في البنك (تشمل العرب والخليجيين والأجانب) بمقدار 41.12 مليون سهم لتصل إلى 319 مليون سهم بنهاية جلسة الخميس، بعد أن كانت 277.88 مليون سهم قبل تطبيق القرار، وتبلغ القيمة السوقية لأسهم البنك التي يمتلكها غير المواطنين نحو 4.4 مليار درهم.

وتتوزع ملكية المستثمرين غير المواطنين في البنك ما بين 2.39% للمستثمرين من مجلس التعاون الخليجي، و0.06% من العرب و3.3% من الجنسيات الأخرى (أجانب)، أما ملكية المواطنين فبلغت 94.26%. وعزز السهم مكاسبه مدفوعاً بالارتفاعات خلال الأسبوع الماضي، والسهم مرتفع 55.23% منذ بداية العام حتى إغلاق الخميس عند 13.8 درهم، من 8.89 درهم في آخر جلسة 2018، كما ارتفع السهم 20.52% مضيفاً 2.35 درهم، منذ تطبيق قرار رفع تملك الأجانب الأسبوع الماضي.