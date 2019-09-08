رسائل التواصل.. إزعاج متواصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جيهان شعيب

رسائل نصية صباحية، عروض ترويجية وتسويقية، جروبات اجتماعية ودينية، محادثات وحوارات مكتوبة، وغيرها الكثير، يرد يومياً للسواد الأعظم من حاملي الهواتف المتحركة، بما جعلها بمنزلة مكب نفايات، واعتداء على خصوصية الجميع، أسقطهم في فخ إزعاج متواصل، وقلق بلا سقف، وأرق لا ينتهي، فرنين الرسائل الواردة لحظياً لا يتوقف، ومضامين ما يتلقاه الفرد معظمه لا يهمه، ولا يخصه، ولا يعنيه، وليس له به من حاجة، أو داعٍ، ولا حتى رغبة، أو فضول.

والمؤسف أن التطبيقات الحديثة التي تحويها معظم الهواتف أضحت سبيلاً أو مجالاً متاحاً ليلاً نهاراً، سراً وعلانية، لكل من يريد اختراق خصوصية الآخرين بشكل أو بآخر، فالذي يريد عرض منتجه، أو نشر دعاية عن عقار لديه، أو الإعلان عن موهبة يمتلكها، يلجأ إلى طرحها لمن يريد أو لجميع المسجلين على هاتفه - دون استئذانهم أو موافقتهم - عبر أي من وسائل التواصل التي يحويها هاتفه المتحرك، ليتلقى الآخرون رسائل - ما أنزل الله بها من سلطان - من كل من هب ودب، لتتحول الهواتف الخاصة إلى ملكية عامة، ومشاع للكل.

الشكاوى في هذا الصدد من الكثرة بمكان، إذ يقول أحمد سمير «موظف»: إنه يتلقى يومياً ما لا يقل عن 200 رسالة نصية على مختلف تطبيقات هاتفه، من أشخاص لا يعرف منهم سوى 40 شخصاً، أما بقية الرسائل فعبارة عن عروض مختلفة لمنتجات متنوعة، ودعوات لحضور ندوات ومحاضرات برسوم، فضلاً عن افتتاح مطاعم جديدة، أو عقارات للبيع، وأخبار لا علاقة له بها، وأحاديث دينية مدسوسة، وغير ذلك الكثير مما لا يهمه على الإطلاق، بما يعرضه لإزعاج متواصل من ذلك.

وأيَّد عمر جمال، حديث أحمد سمير، مؤكداً أنه أصبح يعاني الأمرين من التشتيت الذي يعيشه رغماً عنه، جراء الإزعاج غير المتناهي من الرسائل النصية والعروض الواردة طوال اليوم، من أشخاص وجهات، ومحال، ومطاعم، وغيرها مما لا علاقة له به، قائلاً: إنه أصيب بالتوتر جراء ضجيج ما يصله عبر تطبيقات هاتفه المتحرك، وهو ما أطاح بهدوئه، وجعله عصبياً معظم الوقت.



وسائل تنظيمية



أضرار بالجملة، وشكاوى لا تنتهي، من الإزعاج المتواصل مما يصل إلى الهواتف، فهل يحق للمتضرر رفع دعوى قانونية بذلك؟

يرى المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أن تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي «الواتساب»، وغيره، تعمل على تنظيم تحويلات الرسائل إلى الأشخاص بعدد معين، فضلاً عمن يملك حساباً تجارياً يسدد عنه رسوماً، ومن ثم إذا لم يكن المستخدم العادي ينزعج من مثل هذه الرسائل، فهناك خاصية تتيح له حظر الجهة المرسلة، حتى لا تسبب له إزعاجاً من تراكم الرسائل الدعائية وغيرها، حيث الوسائل التنظيمية في مثل هذه التطبيقات كفيلة بالتصدي لهذه الرسائل المزعجة، أو التي تسبب إزعاجاً لبعض الأشخاص، فيما لم تظهر على الساحة حتى الآن أي معطيات تستدعي تدخل المشرع لتقنينها.



أضرار متعددة

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أما محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في دبا الحصن، فيحدد الأضرار المختلفة في هذا الصدد قائلاً: أصبح إرسال الرسائل النصية، والإعلانات التجارية، ومقاطع الفيديو، والروابط مزعجاً لنا في هواتفنا النقالة كجمهور متلقٍّ، فهذه الرسائل قد تكون خطرة، وتضر بسمعة وطن لانتشارها بين أفراد الجمهور، وقد تتضمن تضليلاً للفكر من قبل بعض المغرضين، وربما بعضها خطر على الصحة العامة، وقد تتضمن أيضاً شيئاً من النصب والاحتيال، والمؤسف إعادة البعض إرسال ما يصلهم إلى أصدقائهم، والجروبات التي لديهم، إذ يلجأ الواحد منهم لنسخ ولصق الرسالة من تلك وإرسالها، من دون وعي بما تتضمنه بما يسبب إزعاجاً وإحراجاً للمتلقي، ويؤدي إلى تعبئة الهاتف النقال بما قد يؤدي لتعطله.

لذلك ندعو متلقي تلك الرسائل والمقاطع، إلى اتقاء الله في أنفسهم، بعدم إرسال تلك الرسائل التي أصبحت مزعجة، والتي تشكل ظاهرة خطرة، حيث يجب التأكد من مصداقيتها ومصدرها، حتى لا يتعرض أصحابها للمساءلة القانونية، ولا بد من تقنين إرسالها، والتقيد بإرسال المفيد فقط من الرسائل، والمقاطع التي لا تخدش الحياء، وغير المنافية للعادات والتقاليد، والبعيدة عن الإشاعات التي تضر بسمعة الوطن، فيما نطالب هيئة الاتصالات في الدولة بالتحكم في ذلك إن أمكن للحد منه، أو إيجاد تطبيق يمنع استقبال المكالمات، والرسائل النصية، ومقاطع الفيديو، والروابط المزعجة، وعلى الأسر توعية أبنائها بعدم إرسال الرسائل، ومقاطع الفيديو، والروابط، التي ليس لها معنى مميز، وعلى الجميع الاستفادة من وقت الفراغ في ما هو مفيد ونافع، وليس بإرسال الرسائل النصية المزعجة، والضارة على وسائل التواصل الاجتماعي.



ضياع الانتقائية



ولا شك أن هناك تأثيراً اجتماعياً سلبياً من هذه الظاهرة غير الحضارية، وعن ذلك قال الدكتور أحمد النجار أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة الإمارات: أصبح الهاتف حالياً مصدر تواصل أثيري مفتوحاً على مستوى العالم، فليس للمسافات حواجز، ولا في الأوقات موانع، ولا للظروف حدود، وضاعت الانتقائية الواجبة في ما يتلقاه حاملو الهواتف، إذ أضحى الهاتف كالإنسان الذي يأكل كل شيء دون اعتبار للانتقائية، بعدما أصبح الهاتف مفتوحاً لكل الناس، فمن أراد إرسال رسالة على المتلقي ابتلاعها إجباريا رغماً عنه، لعدم وجود ثقافة برامجية مناسبة تتعامل مع هذه الوضعية، وتحقق الانتقائية الاختيارية لصاحب الهاتف.

والحقيقة أن الأثير المفتوح جعل الغث والسمين يدخل في جعبة الهاتف دون انتقاء، ومما زاد الطين بلة أن هناك أشخاصاً ممن نعرفهم يعيدون إرسال كل ما يصلهم ليدللوا على أنهم على تواصل مع الأثير، وأن بمقدورهم التحصل على أخبار، وأحداث وقصص، ومواقف، وهذا الأمر جعل الرسائل تتكرر، وفتح المجال للمغرضين لإرسال رسائلهم السامة، وفتح مساحة للتأثير في الجيل الجديد، ولم يتبقَّ لمتابع «المسجات» الوقت الكافي للتواصل مجتمعياً، وهو ما أثر سلباً في التواصل الإنساني بين أفراد الأسرة الواحدة.

والحل هو الصرامة في التعامل مع ما يصلنا من رسائل، بحيث يكون ذلك لتحقيق الأهداف، والمتطلبات والاهتمامات، مع اعتماد الوضوح والصراحة في مواجهة من يرسل أي مسج لا يرغب فيه متلقيه، إلى جانب تنظيم الوقت في التعاطي مع الهاتف، بالابتعاد عنه قبيل النوم بنصف ساعة على الأقل، تجنباً «للشوشرة» الهاتفية.



تفريط كبير



وعن موقف الشرع ممن يتسببون في إزعاج الآخرين برسائل دينية غير موثوقة، لفت الباحث الشرعي الدكتور سالم بن ارحمه الشويهي إلى أن ما يقع فيه بعض مستخدمي رسائل الهاتف الجوال، ووسائل التواصل، من تساهل واستعجال في إرسال الرسائل التي تحمل عبارات دينية، من تفسير لآيات، أو شرح لأحاديث، أو انتقاد لشخص، أو جهة ما، من دون تثبت من صحتها، يعد تفريطاً كبيراً قد يورث صاحبه الإثم والعقوبة، ويسبب بلبلة في المجتمع من دون وجه حق، وإن لم يكن هو من كتبها، لتسببه في نشرها، خاصة الرسائل التي تختم بعبارة «انشر تؤجر»، فيما يصدق على هذه الرسائل (لا تنشر لئلا تأثم).

وقال: يجب الالتزام بضوابط عدة في إرسال الرسائل، من أبرزها التأكد من صحة ما يُنشر، فبعضه أحاديث مكذوبة، وهذا يخشى عليه وعيد النبي في قوله «من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» أخرجه البخاري ومسلم، كما أنه قد ينشر بدعة وهو لا يدري، فكم من مريد للخير لا يدركه، عدا أن بعض المرسلين يصبح كالإمعة يردد ما يأتيه دونما وعي ولا عقل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «لا يكن أحدكم إمعة»، كما أن كثيراً من المرسِلين قد يظن أنه يزيد حسناته بذلك، وهو بالعكس فقد يزيد من سيئاته، فلا تكتب بكفكَ غير شيءٍ يَسرّك في القيامةِ أن تراه، إلى جانب أن بعض الرسائل والأفكار قد تكون صحيحة، ولكن قد لا تناسب المرسَل إليه، أو يفهمها فهماً خاطئاً، وفي الأثر (حدثوا الناس بما يعرفون) أي: يفهمون، وقال ابن مسعود‏، رضي ﷲ عنه:‏ ‏(ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة) رواه مسلم‏.‏