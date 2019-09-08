«الشارقة الإسلامي» يفوز بجائزة المؤسسات الرائدة بالتوطين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

فاز مصرف الشارقة الإسلامي بجائزة المؤسسات الرائدة في مجال توطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الاجتماع الخامس لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في العاصمة العُمانية مسقط يوم الأربعاء الماضي.

رفع محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، التهنئة بهذا الإنجاز الوطني إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شاكراً إياه على كل الدعم الذي يقدمه للمصرف منذ تأسيسه، وعلى نصائحه الدائمة التي كانت نبراساً للإدارة التنفيذية ولكل العاملين بالمصرف، ما أهل المصرف للفوز بالعديد من الجوائز في مختلف المجالات وأبرزها التوطين، مؤكداً على تتابع جهود المصرف في التوطين على مدار سنوات طويلة بمتابعة كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، وتماشياً مع توجيهات عبدالرحمن بن محمد العويس، رئيس مجلس إدارة المصرف، وذلك باعتبار المصرف جزءاً لا يتجزأ من نسيج الوطن الغالي.

وأكد محمد عبدالله أن فوز المصرف بهذه الجائزة يأتي انسجاماً مع سياسة الحكومة الاتحادية وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي أكدت النقطة الثالثة في رسالته الرائعة بمناسبة الموسم الجديد على مسألة التوطين مع إيلائها أهمية كبيرة، شاكراً وزارة الموارد البشرية والتوطين على الثقة الكبيرة بترشيح مصرف الشارقة الإسلامي ليكون الممثل الوحيد لدولة الإمارات في مجال توطين الوظائف في هذا الحدث الخليجي المميز.

وأشار الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي إلى المبادرات والجهود التي يبذلها المصرف لتوطين الوظائف القيادية والإشرافية والتنفيذية، مشيراً إلى أن المصرف يقدم العديد من المزايا والحوافز لجذب الكوادر البشرية الإماراتية، ومن بينها فرص التدريب والتأهيل والتطوير لتشجيع المواطنين والمواطنات على العمل في القطاع المصرفي والارتقاء في العمل، ما يسهم في النمو الاقتصادي والنهضة العمرانية التي تشهدها إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال محمد عبدالله: «نقدم العديد من البرامج التدريبية التأهيلية لتعزيز التوطين، من بينها برنامج «مسار» الخاص بالموظفين المواطنين المتميزين، لتأهيلهم وتمكينهم من الوصول إلى الوظائف القيادية على مستوى الإدارات، خلال فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، وكذلك برنامج «رواد» الذي يركز على تدريب الخريجين المواطنين الجدد من حملة البكالوريوس والدبلوم العالي لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لممارسة العمل المصرفي بكفاءة عالية».