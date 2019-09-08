نهيان بن زايد يشهد منافسات بطولة المواي تاي في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أمس الأول، منافسات الجولة الثانية من بطولة المواي تاي المفتوحة الثانية، التي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، بجزيرة ياس في أبوظبي، وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وعبدالله النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، ونائبه ياسر سالم الساعدي، وأحمد خالد الوزان رئيس الاتحاد البحريني للكيك بوكسينج، وطارق بن هزيم المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والمدير التنفيذي للاتحاد.

وجاءت منافسات المحترفين التي ضمت 22 لاعباً من مختلف الجنسيات قوية ومثيرة، خاصة مباراة الفرنسي فلنتين والتونسي أمين اليوسفي في وزن تحت 71 كجم، والتي انتهت لصالح فلنتين، وضمن مباريات البطولة فاز محمد الديبي على حمدان النيادي في وزن تحت 57 كجم، وشاكريور على أحمد طنطاوي في وزن تحت 58 كجم، وإبراهيم بلال على جوزيف في وزن تحت 62 كجم، وفي وزن 69 كجم فاز أيوب بن زيدان على محمد عبدالقايد، وفي نفس الوزن فاز سبيع رحال على نورالدين الغوطي، والمهدي لاكرامي على أحمد حسين في وزن تحت 68 كجم، وفي وزن تحت 69 فاز زكريا الجماري على ابروبك، وكوترام على يوسف الحمادي في وزن تحت 62، والياس حبيب علي على ماركس.

أما منافسات الشباب تحت 17 سنة فقد شهدت تتويج محمد مرضي بفوزه في المباراة النهائية لوزن تحت 75 كجم على أحمد زاكدان، وفارس حاجات على همام رياض، وعمر المري على أحمد حمد.

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وضمن فئة تحت 15 سنة فاز يوسف شلتوني على محمد إبراهيم، وفاز عزيز موسى على محمد النيادي، وعمر عطايا تحت 16 سنة على يوسف فرحات، وعبدالرحمن أحمد على سيف عارف، وعمر سمحان على محمد دوخي، وأحمد حاجات على سيف الدين عثمان وسيف الدين غول على عمر عمرو، ومحمد عبداللطيف على كريم الدين عثمان ومحمد إسماعيل على ليث شاكر وخليفة محمد على يوسف العتيبة.

وفي ختام البطولة تم تتويج الفائزين الأوائل في كل وزن بالدرع الذهبية والميدالية الفضية للمركز الثاني.

وثمن عبدالله سعيد النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، متابعة واهتمام سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بنشاط الاتحاد ضمن اهتمامات سموه بمختلف ضروب الرياضة خاصة الألعاب الفردية التي تحظى باهتمام كبير من مختلف القيادات الرياضية مما اكسبها شعبية ساهمت في تطورها واتساع قاعدتها، مشيدا بالمشاركة الايجابية التي أفرزت العديد من اللاعبين الصاعدين المرشحين لتحقيق إضافة حقيقية للمنتخبات الوطنية، حيث تسهم مثل تلك البطولات المفتوحة في رفع مهارات اللاعبين وزيادة تبادل الخبرات وصقل المهارات قبل استضافة بطولة آسيا في ديسمبر المقبل في أبوظبي.