أمر ملكي بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة خلفا لخالد الفالح

كما صدر أمر ملكي بإعفاء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائبا لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وصدر أمر ملكي بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيرا للرياض لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.
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