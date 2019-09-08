شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يتطلع إلى دور رائد للأمم المتحدة فى تنظيم الدعم الدولى للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، عن تطلعه لأن تلعب الأمم المتحدة، دورا رائدا فى تنظيم الدعم الدولى للسودان، عبر نهج شامل لهذا الجهد.

وشارك حمدوك فى الجلسة الافتتاحية لاجتماع وكالات الأمم المتحدة التنسيقى الذى انطلق فى الخرطوم اليوم السبت، ويتناول خارطة الطريق لمنظومة الأمم المتحدة لدعم الحكومة الانتقالية السودانية فى مجالات التنمية والاقتصاد وحقوق الإنسان والعمل الإنسانى وبناء السلام.

وقال الدكتور عبد الله حمدوك إن شعار الثورة "حرية، سلام وعدالة" سيشكل مستقبل البلاد، مضيفاً أنه يتوقع أن تلعب الأمم المتحدة دورا مهما فى دعم عملية الانتقال وتحقيق أولويات الحكومة الانتقالية ومواجهة التحديات المتعددة.

وأضاف حمدوك، فى كلمة أمام الاجتماع الذى يستمر 3 أيام، "نتوقع أن تضع الأمم المتحدة خطة شاملة، تتناول التدخلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تتم صياغتها وفقا لأولويات الحكومة الانتقالية، وتُراعى المبادرات المحلية".

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وبدأت وكالات الأمم المتحدة هذا الاجتماع بهدف التوصل لقراءة مشتركة حول الوضع الحالى فى السودان، واستكشاف المجالات الرئيسية التى يمكن أن تقدم فيها الدعم للحكومة الانتقالية.

ونقل نيكولاس هايسوم، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنى بالسودان تهنئة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى حمدوك وشعب السودان على تشكيل الحكومة الانتقالية، وتعهد بدعم الأمم المتحدة لعملية الانتقال، وقال هايسوم: "ذا كنا قد توقعنا أن يرتقى السودانيون إلى مستوى الحدث، ينبغى علينا أن نتوقع المثل من الأمم المتحدة".

من جانبها، قالت قوى يوب سون منسقة الأمم المتحدة المتحدة للشؤون التنموية والانسانية إن الأمم المتحدة شريك موثوق وصادق للشعب والحكومة الانتقالية فى السودان، وسنتحلى بالمرونة والذكاء والابتكار للاستجابة للأولويات والاحتياجات الناشئة للبلاد.