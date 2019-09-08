شكرا لقرائتكم خبر عن سطو مسلح على مقر شركة نفط ليبية حكومية فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إن مسلحين فتحوا النار داخل مقر وحدة تابعة لها لحفر وصيانة الآبار فى طرابلس. Advertisements وذكرت المؤسسة فى بيان أن رجلين ملثمين اقتحما المبنى واحتجزا حارسين، وأضاف البيان "تمت سرقة الممتلكات الشخصية للمحتجزين، إضافة إلى عدد من الأجهزة الأخرى التابعة للشركة"، ولم ترد بعد أى تفاصيل أخرى. وفى سبتمبر 2018، هاجم متشددون موالون لتنظيم داعش مقر المؤسسة الوطنية فى طرابلس وقتلوا فردين وجرحوا 25 آخرين على الأقل.

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