شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين: أرضنا ليست عقارا بل هوية ووطن وإسرائيل تشن حربا بالمستوطنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، إن "الأرض فى فلسطين ليست عقارا، الأرض فى فلسطين هوية ووطن، الانتماء الحقيقى للأرض عندما يقوم المغترب بالعودة لوطنه بشراء أرض وليس لبيعها، هذا هو الانتماء الحقيقي".

وأضاف اشتية - خلال كلمته فى مهرجان رفع العلم الفلسطينى بقرية أبو فلاح شرق رام الله - "إسرائيل تشن علينا حربا على الجغرافيا ببناء المستوطنات والتوسع بها، فالمستوطنات لا يجب أن تحاصرنا يجب أن نحاصرها نحن، وإذا صادروا أرضنا سنعمر أرضا جديدة، ومثلما انهار الاستعمار فى العالم سينهار الاستعمار الإسرائيلى عن أرض فلسطين".

وتابع: "افتتاح شبكات الطرق بين المحافظات والبلدات الفلسطينية من شمال فلسطين إلى جنوبها ليس فقط من أجل ربطها ببعضها البعض، وإنما من أجل ربطها لتؤدى الى القدس عاصمة الدولة الفلسطينية".

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وأردف "منذ عام 1967 دخل مليون فلسطينى فى سجون الاحتلال، ما يعنى أن كل بيت أو عائلة فلسطينية مسها ذلك، ومثلما قال الرئيس أبو مازن سنبقى أوفياء لأسر الشهداء والأسرى حتى آخر قرش لدينا".

وشدد رئيس الوزراء على أن "هذه الحكومة ليست حكومة فقط لدفع الرواتب، وإنما مركب رئيسى فى المشروع الوطنى تحت إرادة الرئيس أبو مازن وعلى خطى الشهيد ياسر عرفات، ونحن لا نبحث عن أموال، بل نبحث عن الانفكاك عن الاحتلال".