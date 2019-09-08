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قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين خلال تقدم الجيش اليمنى فى نهم شرقى صنعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت قوات الجيش اليمنى، بإسناد من التحالف العربى، تقدّما جديدا فى منطقة حريب نهم شرقى العاصمة صنعاء، وسط خسائر بشرية ومادية فى صفوف ميليشيات الحوثى الانقلابية.

وقال المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية - طبقا لقناة (العربية) الإخبارية الليلة - إن قوات الجيش شنت هجوما معاكسا تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع فى "حريب نهم"، منها البزخ ونبقان، وكشف أن المعارك أسفرت عن مقتل 20 عنصرا من الميليشيات وعدد من الجرحى.

وفى السياق، قال مصدر عسكرى إن مقاتلات التحالف استهدفت - بخمس غارات - مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثى الانقلابية فى مواقع متفرقة بنهم، بالتزامن مع المعارك، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

 

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