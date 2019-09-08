ولى العهد السعودى والرئيس الفرنسى يبحثان هاتفيا جهود تحقيق الاستقرار بالمنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم السبت، بحثا خلاله آخر التطورات بالشرق الأوسط.
وقال الوكالة إن ولى العهد والرئيس الفرنسى استعرضا العلاقات السعودية الفرنسية "وجرى التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وبحث مستجدات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة".
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