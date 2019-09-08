مجمع الكنائس الإنجيلى الأردنى يختار القس حابس النعمات رئيسا للمجمع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار أعضاء الجمعية العامة لمجمع الكنائس الإنجيلى الأردنى القس حابس النعمات رئيساً للمجمع خلفاً للواء المتقاعد عماد معايعة. ووفقا لما نشرته وكالة أنباء الأردن، اشار بيان صحفى صادر عن المجمع انه تم ايضا انتخاب هيئة إدارية جديدة للمجمع لثلاث سنوات قادمة وذلك فى الجلسة المنعقدة فى الكنيسة الإنجيلية الحرة فى منطقة خلدا. Advertisements وكانت الهيئة الإدارية المنتهية دورتها قدمت تقريراً إدارياً مكوناً من عشرين بنداً تلاه نائب الرئيس القس ديفيد الريحانى أوضح فيه نشاطات المجمع الذي يضم خمسة كنائس إنجيلية. وجاء فى التقرير الإدارى دور المجمع الأردنى فى قيادة المجامع الإنجيلية فى الأردن والأراضى المقدسة، مشيرا الى قيام رئيس المجمع بتحرير رسالة للرئيس الأمريكى ترامب لمطالبته بعدم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وضرورة "الاستماع لحكمة الملك عبد الله". وقدم الرئيس المنتخب القس حابس النعمات من كنيسة الاتحاد المسيحى وهو مؤسس أكاديمية التحالف الاردنية (الأليانس) فى اليادودة كلمة جاء فيها أن أولويته ستكون الاهتمام بالخدمة العملية وتوحيد العمل الإنجيلى، معربا عن استعداده التعاون مع المجامع الإنجيلية الفلسطينية واصفاً ذلك "بالشرف" للمجمع الأردنى .

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