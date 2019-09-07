Advertisements Advertisements

اتخلص من الكرش بـ 3 أطعمة..اعرفها

السبت 7 سبتمبر 2019

مكسرات

كتب الخليج 365

ظهور الكرش وخصوصا لأصحاب الوزن الزائد يتسبب في مشاكل كثيرة للرجال والمضاعفات الصحية ، كزيادة فرص الإصابة بأمراض القلب ومشاكل المعدة وغيرها من الأمراض، وهذا الأمر يحدث أيضا للنساء اللاتي يعانين من الكرش.

Advertisements

وخلال الأسطر القادمة نتعرف علي أفضل الأطعمة الهامة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الكرش، وذلك وفقا لموقع "helhline"، ومنها:

-المكسرات أشارات العديد من الدراسات الطبية الحديثة، علي أن تناول حفنة يوميا من المكسرات تمد الجسم بالعناصر التي يحتاجها، وتقلل الرغبة في تناول الطعام أو الشعور بالجوع، ولذا عليك الاهتمام بتناول الحفنة اليومية.

-البيض من الأطعمة التي تزيد من حرق الدهون بالجسم، وهو من البروتينات الجيدة لجسم الإنسان، والتي يحتاجها بشكل دائم، ولذا عليك تناول يوميا بيضة مسلوقة للحصول علي فوائدها وأبرزها الشعور بالشبع لفترات طويلة.

-الشوفان أو رقائق الشوفان تعد من الأطعمة الغنية بالألياف، والتي تعمل علي زيادة نسبة حرق الدهون، وأيضا تحافظ علي صحة المعدة والجهاز الهضمي، ولذا تناولك يوميا للشوفان يساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد، والشعور أيضا بالشبع.