محافظ مأرب يرحب بجهود منظمة "سيفيك" المعنية بحماية المدنيين في النزاعات

Advertisements Advertisements

السبت 7 سبتمبر 2019

محافظ مأرب

كتب متابعات_الخليج 365

رحب محافظ مأرب، اللواء، سلطان العرادة، بجهود منظمة سيفيك الدولية المهتمة بحماية المدنيين في النزاعات، وذلك خلال لقاءه، اليوم السبت، مدير المنظمة في اليمن ندوى الدوسري والتي تزور المحافظة حالياً.

Advertisements

وأستمع العرادة خلال اللقاء، بحسب وكالة سبأ الحكومية، إلى إلى شرح عن الأنشطة والبرامج التي نفذتها وتعتزم المنظمة تنفيذها عبر مكتبها في محافظة مأرب .. مؤكداً على أهمية دور المنظمة لتعزيز الوضع الإنساني والمدني من خلال البرامج الهادفة ، وعلى رأسها تأهيل ضباط الشرطة على التعامل الأمثل مع المدنيين في النزاعات.

وأكد محافظ مأرب أن السلطة المحلية تولي تعزيز الواقع المدني وبناء القدرات أهمية كبيرة، وتدعم كل الجهود التي تساندها في إيجاد وضع أمثل، وحماية المدنيين في النزاعات، خصوصاً في ظل استمرار الحرب العبثية التي تشنها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني، واستهدافها المتواصل للأحياء والأعيان المدنية غير مكترثة بأرواح المدنيين.

بدورها أشادت ندوى الدوسري بالتعاون الكبير من قبل السلطة المحلية في المحافظة .. مشيرة إلى أن المنظمة تنفذ حالياً دورات تأهيلية لضباط الشرطة والجيش، وبرنامج (الأمن والمجتمع) الذي يهدف إلى إيجاد آليات للتنسيق والتكامل بين أجهزة الشرطة والمواطنين من خلال عقد جلسات نقاش بين القيادات المجتمعية والأمنية في عدد من مديريات المحافظة.