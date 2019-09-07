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ونقل موقع "الراي" عن السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني تأكيده على أن إيران لا تعطي جنسيتها لمن لا يستحقها، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة "لتجنيس المقيمين بصورة غير قانونية من (البدون) في الكويت إذا تمكنوا من إثبات أي جذور إيرانية لهم".
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ولفت إيراني إلى أن بلاده "ترحب بالمستثمرين الكويتيين، وتقدم لهم التسهيلات اللازمة، وهناك عدد من المشاريع الاستثمارية الكويتية في أصفهان ومشهد وغيرهما، ونتوقع لها نجاحاً كبيرا".
وأردف أن "استثمار مبلغ 250 ألف دولار في إيران أو إيداعها لدى البنوك الإيرانية يمنح صاحبها إقامة مجانية لمدة خمس سنوات، فيما يتم منح تأشيرة سنوية متعددة الزيارات للكويتيين بكل سهولة".
كانت هذه تفاصيل خبر جاهزون لمنح الجنسية... تصريح إيراني حول "البدون" في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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