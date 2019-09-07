شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نتائج سباقات اليوم للهجن بميدان الطائف بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الهجن السعودى نتيجة أشواط سباق ولى العهد للهجن التى تجرى على ميدان الطائف بالسعودية .

وأوضح البيان أن سباق الفترة المسائية اليوم السبت تم للهجن بسـنَ الهجن فئة بكار وقعدان لمسافة 2 كيلو متر وعددها 14 شوط.

وقاز بالشوط الاول (الصميما) لـ الأمير تركى بن محمد بن فهد فى زمن 2:48 والشوط الثانى (نواف ) لـ الأمير تركى بن محمد بن فهد فى زمن 2:45 والشوط الثالث (انجاز ) ل مفلح حمود البلوى فى زمن 2:48: والشوط الشوط الرابع ( ملبى) لـ محسن محمد اليامى فى زمن 2:50، والشوط الخامس ( شواهين ) لـ هجن الرئاسة فى زمن 2:75، والشوط السادس (مروح ) لـ هجن الرئاسة 2:51، والشوط السابع (سمحه ) لـ هجن الرئاسة فى زمن 2:53، والشوط الثامن (النصر) لـ الأمير جلوى بن سعود فى زمن 2:52، والشوط التاسع (الباسله) لـ هجن الرئاسة فى زمن 02:54، المضمر : محمد عتيق بن زيتون المهيري، والشوط العاشر (نواف) لـ صاحب الامير تركى محمد فهد ال سعود فى زمن:

02:53:65 والمضمر : ماجد بن حلفان، والشوط 11 (نواف) لـ محمد صالح محمد آل رزق فى زمن 2:53:08، والشوط 12، (نواف) لـ عويضه عبدالله حمد المرى فى زمن

2:55:09، والشوط 13 (فهده) لـ ناصر خميس عبدالله الهاشمى فى زمن

2:56:08، والشوط 14 (غزيلان) لـ سلمان صالح عوض الخليفى فى زمن 3:00:02.

وسبق وانطلقت سباق اشواط الفترة الصباحية بين الهجن فئة بكار وبعدان لمسافة 2 كيلو متر وعددها 21 شوط.

وقاز بالشوط الاول (ترف) لـ حمد راشد سعيد بريص المرى فى زمن 2:58:29، والشوط الثانى (الشيب) لـ على راشد سعيد بريص المرى فى زمن 2:56:32، والشوط الثالث (راهيه) لـ محمد عبد الله طالب شريم المرى فى زمن 2:58:96، والشوط الشوط الرابع (خطير) لـ نايف خالد سعيد الهاجرى فى زمن 2:59:94، والشوط الخامس (نوف) لـ حمد على محمد الغفرانى المرى فى زمن 2:56:92، والشوط السادس (الصداوي) لـ حمد سالم على الفهيده المرى 2:58:97، والشوط السابع (هملولة) لـ جابر ناصر جابر الغفرانى المرى فى زمن 2:57:55، والشوط الثامن (المهيب) لـ غصن سعيد حميد سعيد المسلمى فى زمن 2:57:33، والشوط التاسع (العزوم) لـ سعد حمد فهيد المرى فى زمن 2:55:84، والشوط العاشر(رزام) لـ عبد الله خرصان عايض آل مخلص فى زمن 2:58:55، والشوط الحادى عشر (النايفة) لـ محمد رويضان جويان الدوسرى فى زمن 2:55:7، والشوط ال12 (الزوبعي) لـ زايد حزل زياد الشمرى فى زمن 2:59:82، والشوط 13 (جمايل) لـ على محمد حمد المرى فى زمن 2:58:60، والشوط 14 (الجذاب) لـ على حسين صالح المرى فى زمن 3:00:36

Advertisements

والشوط 15 (جباره) لـ سالم سعيد سالم المرى فى زمن 2:57:22، والشوط 16 (الحذر) لـ سويد حزام سويد الدوسرى فى زمن 2:58:15، والشوط 17 (انتباه) لـ سعيد مظفر خموشة العامرى فى زمن 2:57:، والشوط 18 (المتحد) لـ تركى حماد نايض الرشيدى فى زمن 2:56:05، والشوط 19 (فن) لـ ناصر محمد حمد آل صافية المرى فى زمن 2:56:50، والشوط 20(نواف) لـ مبارك سلطان عبد الرحمن القحطانى فى زمن 2:56:50، والشوط 21 (شواهين) لـ خليف رشيد مريزيق الحربى فى زمن 2:53:52

يذكر أن مهرجان ولى العهد للهجن يشهد انطلاقة المرحلة الثالثة والأخيرة من فعالياته واعلن الاتحاد السعودى للهجن ممثلاً باللجنة المنظمة لمهرجان ولى العهد فى نسخته الثانية، أن المنافسات تستمر لمدة 7 أيام متواصلة، على فترتين صباحية تبدأ الساعة السادسة صباحاً، وفترة مسائية تبدأ من الساعة (3:30) عصراً، مشيرةً إلى أن الأشواط الختامية لمهرجان ولى العهد للهجن تتضمن تنفيذ (173) شوطاً (بكار – قعدان) مخصصة لفئات (الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول).

ويُعد مهرجان ولى العهد للهجن الأقوى من نوعه فى المنطقة من حيث ضخامة الحدث، وقيمة جوائزه التى بلغت 52 مليون ريال وعدد (439) شوطاً تنافس فيها أكثر من 11 ألف مطية، وسط مشاركة كبيرة من دول الخليج والدول العربية والدولية.



























