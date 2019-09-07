شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية العراقية": الملف الأمنى سيكون بيد الشرطة وحدها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، عن قرب استلام الشرطة الاتحادية، الملف الأمني. وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن - فى مؤتمر صحفى مشترك عقده مع قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء جعفر صدام فى مقر قيادة القوات - "إن هناك جدولة لعملية استلام الملف الأمنى لقوات الشرطة الاتحادية دستورياً وقانونياً"، مؤكداً أن بداية الشهر القادم ستستلم القوات مهام 4 محافظات. وأشار قائد الشرطة الاتحادية إلى أنه "فى القريب العاجل سيكون تواجد قوات الشرطة الاتحادية فى جميع محافظات العراق، وسيكون الملف الأمنى خاص بها".

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