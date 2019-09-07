شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليمنى يتفقد الوحدات العسكرية فى "نهم" والمواقع المحررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وزير الدفاع اليمنى الفريق الركن محمد على المقدشى، اليوم السبت، الوحدات العسكرية المرابطة فى جبهة نهم شرق صنعاء، وتفقد المواقع الأمامية التى تم تحريرها، وعقد اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السابعة وقادة الألوية وفيها.

وذكر موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أنه خلال الزيارة التى رافقه فيها قائد العمليات المشتركة بالقوات المسلحة اللواء الركن صغير بن عزيز، استمع وزير الدفاع إلى شرح مفصل حول سير العمليات القتالية فى الجبهة، ونقل لقادة ومنتسبى المنطقة العسكرية السابعة تحية الرئيس عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن على محسن صالح، وقائد القوات المشتركة الفريق أول ركن فهد بن تركي.. وهنأهم بالانتصارات الأخيرة التى أحرزها أبطال الجيش.

وأشاد بالتضحيات والبطولات التى يسطرها أبطال الجيش اليمنى فى المنطقة السابعة ومختلف المناطق والمحاور العسكرية فى سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية، مؤكداً أن تلك التضحيات الزكية لن تذهب هدراً وستظل خالدة فى ذاكرة الأجيال.

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وشدد الوزير اليمنى على ضرورة مضاعفة الجهود والتحلى بمزيد من الجاهزية والاستعداد القتالى والمعنوى لتنفيذ المهام الموكلة والتنسيق والتعاون بين مختلف الوحدات وتعزيز العقيدة الوطنية لدى المقاتلين، مضيفاً أن الانضباط يمثل أهم ركائز النصر وعلى الجميع أن يتحمل مسئولياته فى هذه المعركة التى فرضتها المليشيا الحوثية المتمردة على شعبنا الصابر الذى يتوق لاستعادة أمنه واستقراره وحريته وكرامته.

وأضاف أن الوطن أمانة فى أعناق الجميع والشعب اليمنى يعوّل على القوات المسلحة استكمال تحرير كل شبر من الوطن من المليشيا الحوثية، وسنكون على قدر من المسئولية ولن تثنينا التحديات عن استكمال المعركة، وينبغى على الجميع عدم الالتفات للمعارك الجانبية والمشاريع الفوضوية التى لا تخدم سوى المليشيا الحوثية.