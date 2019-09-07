شكرا لقرائتكم خبر عن والى جنوب دارفور يتعهد تسهيل مهمة وكالات الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد اللواء ركن هاشم خالد محمود والى ولاية جنوب دارفور (غرب السودان) بتقديم كافة التسهيلات لمنظمات ووكالات الأمم المتحدة، وتوفير الحماية لأعضائها، ومعالج المشاكل التى تواجههم، مشيدا بدور المنظمات وتعاونهم مع حكومة الولاية.
وعقد اليوم اجتماع مشترك بين منظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة بولاية جنوب دارفور، ووفد من مفوضية العون الإنسانى السودانية.
وأشار هاشم إلى أن المنظمات قدمت - فى العام الماضى - دعما للمواطنين فى الصحة، والتعليم والمياه والاطفال والرعاية الاجتماعية، موضحا أن استقرار الولاية أمنيا انعكس ايجابا على عمل المنظمات.
من جانبه، أعرب خالد الطاهر ممثل منظمة اليونسيف بالولاية عن سعادته، بالتوجيهات الجديدة خاصة التحرك إلى أى مكان بدون إذن، مشيرأ إلى وجود تعاون كبير من الأجهزة النظامية.
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