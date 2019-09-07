شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الأركان الكويتية: لا صحة لما نسب لوزير الدفاع عن وجود أزمة مع العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتى، صحة ما يتم تداوله فى بعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، من تصريحات منسوبة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، بشأن وجود أزمة بين الكويت والعراق.

ونقل بيان صحفى أصدرته رئاسة الأركان، اليوم السبت، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - عن الشيخ ناصر صباح الأحمد، تأكيده على عمق العلاقات الودية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين، واستمرار تعاونهما فى جميع المجالات، لاسيما ما يتعلق منها فى المجال العسكري، وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.

وأشارت رئاسة الأركان إلى احتفاظها بحقها القانونى ضد مروجى الأخبار والشائعات غير الصحيحة، بهدف زرع بذور الفتنة والتفرقة والتشكيك بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

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ودعا البيان مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى إلى عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار مجهولة المصدر، وإلى تحرى الدقة فى التعامل معها، مؤكدة ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، والمتمثلة فى مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة فى وزارة الدفاع.

وكانت بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، قد تداولت تغريدات وتصريحات مزعومة نسبتها إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتى الشيخ ناصر صباح الأحمد، عن وجود أزمة فى العلاقات بين الكويت والعراق، على خلفية موضوع بناء منصة بحرية فوق منطقة (فشت العيج) الواقعة بالمياه الإقليمية الكويتية.