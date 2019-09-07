شكرا لقرائتكم خبر عن الجهات الأمنية بالسعودية تباشر التحقيق فى انفجار بعسير أسفر عن مصرع مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بالمملكة العربية السعودية بأنه في تمام الساعة 6:45 من مساء اليوم السبت باشرت الجهات الأمنية بمحافظة خميس مشيط بلاغاً عن انفجار في فناء منزل شعبي مكون من دور واحد يقع بقرية مجعل الجنوبي التابعة لمركز تندحة، مما نتج عنه وفاة مواطن وإصابة زوجته وابنه بإصابات بالغة .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس" أنه تم نقلهم إلى المستشفى، واتضح عند انتقال الجهات المختصة أن الانفجار في الموقع يحتوي على مخلفات من بينها مواد متفجرة، ولا تزال التحقيقات جارية لاستقصاء كافة الملابسات.