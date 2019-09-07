شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يسقط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية من محافظة عمران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء اليوم السبت، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) معادية بالمجال الجوى للجمهورية اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه المملكة، بحسب وكالة "واس" السعودية .

وأوضح العقيد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية وهذه المحاولات البائسة واليائسة التى تعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

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وبين العقيد المالكي، أن هذه المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها الإرهابية وعتادها وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة وتهديدها للأمن الإقليمى والدولي.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.