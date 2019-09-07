إحباط هجوم بطائرات مسيرة ضد أهداف عسكرية شمال غرب سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئول عسكرى سورى، أن الدفاعات الجوية السورية، تمكنت من إحباط هجوم للعناصر المتمردة باستخدام 3 طائرات مسيرة ضد أهداف عسكرية بشمال غرب سوريا . ونقلت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية عن المسئول السورى - لم تسمه - القول "إن الدفاعات السورية تمكنت من تدمير طائرتين وإسقاط الثالثة، التى قام الجنود السوريون بتفكيكها". وقال: إن الطائرات الثلاث كانت مكدسة بالمتفجرات، وأنها استهدفت موقعا للجيش السورى فى حماة، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن سقوط أية قتلى أو جرحى.

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