القاهرة/ الخليج 365
استخرج أطباء مصريون، مجموعة من أدوات الطعام المعدنية وخاتم ذهبي من أمعاء شاب، قال إعلام محلي إنه يعاني ضمورًا في المخ.
وأفادت البوابة الإلكترونية لصحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة أن "فريقًا جراحيًا بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة (شمال/ حكومي)، تمكن من استخراج عدد كبير (لم تحدده) من أدوات المائدة (ملاعق وشوك)، بالإضافة إلى خاتم ذهبي داخل أمعاء شاب".
وفيما لم توضح "الأهرام" سبب ابتلاع الشاب البالغ من العمر 20 عامًا هذه الأدوات، نقلت عن طبيبه أمجد فؤاد أستاذ جراحة الجهاز الهضمي، أن المريض يعانى ضمورًا بالمخ.
ووصل المريض إلى مركز الجهاز الهضمي بالجامعة، وفق "فؤاد"، وهو يعاني آلاما شديدة بالبطن، تزامن معها شكوى والدته من فقدان أدوات المائدة، وعدد من الخواتم والسلاسل.
وبالفحص الطبي "تبين وجود أجسام غريبة"، وفق المصدر ذاته.
وأوضح أنه "تم عمل استكشاف جراحي واستخراج عدد من الملاعق والشوك، وخاتم ذهب، وسلاسل وفرش أسنان وبعض الأجسام الغريبة".
وأكد أن المريض خرج من غرفة العمليات وحالته مستقرة حاليا.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جامعة المنصورة بشأن حالة المريض.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر استخراج أدوات طعام وخاتم ذهبي من أمعاء شاب مصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.