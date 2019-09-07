تركيا.. إرسال تعزيزات عسكرية جديدة نحو الحدود مع سوريا

شانلي أورفة/ محمد فاتح أصلان/ الخليج 365 أرسل الجيش التركي، السبت، تعزيزات عسكرية إضافية إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا. وأفاد مراسل الخليج 365، أن رتلا عسكريا محملا بالمصفحات والذخائر خرج من قيادة "اللواء 20 مدرعات" في منطقة "خليلية" بولاية شانلي أورفة. وأضاف أن الرتل توجه نحو بلدة "أقجة قلعة" التابعة لشانلي أورفة الحدودية مع سوريا. وأوضح المراسل أن التعزيزات الجديدة أرسلت بهدف دعم الوحدات المتمركزة على الحدود.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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