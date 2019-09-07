شبيغل": محاولات في الخفاء لاستئناف العلاقات" بين برلين والرياض

برلين/ الخليج 365

كشف موقع مجلة "شبيغل" الألمانية، السبت، أن جهات ألمانية تبذل جهودا في الخفاء لإعادة العلاقات مع السعودية إلى طبيعتها، بعد مرور نحو عام على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول.

وأفاد تقرير نشرته المجلة السبت بأن "الشرطة الاتحادية الألمانية ستعيد إرسال مدربيها إلى السعودية بعد أن كانت قد أمرت بوقف هذه المهمة التدريبية في السابق".

وأوضحت أن الخطوة الألمانية تأتي بموجب "اتفاق (تم) وراء الكواليس بين كل من وزارتي الداخلية والخارجية ومكتب المستشارية".

وحسب معلومات "شبيغل"، سيتولى مدربو الشرطة الألمانية مهمات تدريب لعناصر حرس الحدود السعودي، وذلك في إطار المهمة التدريبية والاستشارية هناك منذ عام 2009.

وشارك العام الماضي نحو 70 موظفا ألمانيا في الشرطة ووزارة الداخلية في تلك المهمة.

من جانبه، أكد ناطق باسم ملف الداخلية في الحكومة الألمانية صحة هذه المعلومات لـ"شبيغل".

Advertisements

وقال المتحدث ذاته إن "الحكومة الاتحادية قررت استئناف المهام التدريبية في السعودية".

وفي رد فعل أولي على هذا القرار، انتقد حزب الخضر في ألمانيا إعادة تفعيل البرنامج.

وقالت عضو لجنة الداخلية في الحزب إيرينه ميهاليتش، لـ"شبيغل": إن "الكتلة البرلمانية للحزب ستطرح هذا الموضوع للنقاش في البرلمان (البوندستاغ) في أسرع وقت ممكن".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، أوقفت هذه المهمة على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية بإسطنبول.

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

وكانت الحكومة الألمانية تبرر هذه البرامج التدريبية لحرس الحدود السعودي بالقول إن "ذلك يخدم المصالح الخارجية والأمنية والسياسية" لألمانيا، وإن "تدريب حرس الحدود من الشروط الأساسية لمحاربة الإرهاب في المنطقة بأكملها"، حسب بيان سابق الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.