وفد تركي في السودان‎ للوقوف على أضرار الفيضانات

عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

استقبلت لجنة حكومية سودانية، السبت، وفد تركي برئاسة إبراهيم ألطان المدير العام للهلال الأحمر التركي، للوقوف على حجم الضرر والخسائر بسبب الأمطار والفيضانات التي أجتاجت البلاد مؤخرا.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية أن اللجنة المركزية لاستلام الدعم الخارجي لاحتياجات المتأثرين بالسيول والأمطار والفيضانات، استقبلت بمطار الخرطوم وفدا تركيا برئاسة إبراهيم ألطان المدير العام للهلال الاحمر التركي يرافقة عدد من مدراء المنظمات التركية والدولية.

وأشارت إلى أن زيارة الوفد التركي تأتي بغرض الوقوف على حجم الضرر والخسائر.

كما التقى الوفد بالمفوض العام بالانابة أحمد فضل الله، وأعضاء لجنة طوارئ الخريف المركزية بمفوضية العون الإنساني (حكومية)، حسب ذات المصدر.

وأضافت الوكالة الرسمية، أنه قد شرح للوفد التركي بآخر التطورات وحجم التدخلات الوطنية التي تمت والدعم الخارجي من الدول الشقيقة والصديقة.

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وفي وقت سابق السبت، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن "الفيضانات والسيول أودت بحياة 78 في السودان خلال الشهرين الماضيين".

وقالت ماري كيلر، مديرة المكتب إن "العدد الأكبر من الضحايا سقط نتيجة تساقط أسقف مبان والصعق بالكهرباء.

والخميس، أعلنت الأمم المتحدة، تضرر أكثر من 346 ألف شخص جراء السيول والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في 16 ولاية سودانية (من أصل 18 ولاية).

ومنذ مطلع الشهر الماضي، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة، أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض (وسط).

ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع هطول أمطار أعلى من المتوسط في التوقعات، فيما لا يزال احتمال حدوث فيضانات مفاجئة مرتفعا.

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