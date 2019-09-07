سامي الجابر يطلق هاشتاق للرد على استفسارات الجماهير

الخليج - واس

أطلق رئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر، هاشتاق حمل اسمه للرد على الاستفسارات والأسئلة التي يرسلها له المشاركون في الهاشتاق.

وتلقى الجابر الكثير من الاستفسارات من قبل الجماهير أبرزها تلك المتعلقة بفترة رئاسته للهلال وكذلك مدى نيته للعمل الفني بالمنتخب مستقبلًا.

وفي رد على أحد الجماهير، نفى الجابر أي خلاف حدث بينه وبين أعضاء شرف الهلال خلال رئاسته للنادي، قائلًا إن أعضاء الشرف كان لهم دور كبير لما وصل له النادي ولما وصل له هو شخصيًا.

وفيما يتعلق بالمنتخب الوطني قال الجابر إن “الأخضر” يعيش حاليًا مرحلة بناء تحتاج للثقة والصبر من الجماهير، مشيدًا برئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وبالمدير الفني للأخضر، الفرنسي هيرفي رينار، مضيفًا: “لا أرى نفسي حاليًا أستطيع للعمل في المجال الرياضي مع أن خدمة الوطن شرف في أي مجال”.