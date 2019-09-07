السلطات الفرنسية تلقي القبض على بولندي حاول تهريب طن من الحشيش

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الخليج - ار تي
ألقت الجمارك الفرنسية القبض على مواطن بولندي كان ينقل في سيارته نحو طن من مادة الحشيش المخدرة، وفق ما أوردته إذاعة France Bleu، اليوم السبت.
وأوضحت الإذاعة أن سيارة شحن كبيرة تم احتجازها، الجمعة، في نقطة محاسبة على طريق مدفوع يربط بين بلديتي فيين وريفانتين-فوغري، جنوب شرقي فرنسا، بعد أن عثر موظفو الجمارك بداخلها أثناء تفتيشهم للسيارة، على نحو طن من الحشيش.
وجرى توقيف سائق السيارة وقضى ليلة في نقطة الجمارك، قبل اتخاذ قرار بحبسه، صباح السبت.
وأكدت وكالة “فرانس برس” صحة خبر الإذاعة وأضافت، نقلا عن نيابة في بلدية فيين، أن البولندي يبلغ 53 عاما من عمره، وأن شحنته كانت تضم ما يزيد عن 930 كيلوغراما من الحشيش. وأشارت النيابة العامة إلى أن الحديث يدور عن أكبر عملية ضبط منذ بداية العام الجاري.
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