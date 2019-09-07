صحيفة الخليج الإلكترونية نفى المدير التنفيذي لنادي الاتفاق، معاذ العوهلي، ما أُشيع خلال الفترة الأخيرة حول استعانة النادي بالعمال؛ للفوز بمكافأة المليون ريال سعودي من الهيئة العامة للرياضة عن مواجهة الأهلي في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معاذ العوهلي: الاتفاق لم يستعن بالعمال للفوز بالمليون ريال وسأتقدم باستقالتي حال ثبوت ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.