حادث مروع يخلف ثلاث وفيات وإصابة اخر بطريق #مزهرة_جازان

صحيفة الخليج الالكترونية ادى حادث مروري مروع الى ثلاث حالات وفاة وإصابة لشخص رابع بطريق مزهرة – جازان واوضح متحدث الهلال الاحمر بجازان بيشي الصرخي بأن غرفة عمليات الهلال الاحمر تلقت عند الساعة ٧٫٥ صباحا بلاغا عن حادث تصادم واشتعال النيران بإحدى السيارتين على الطريق الرابط احد المسارحة جيزان بالقرب من نقطة تفتيش مزهرة واضاف الصرخي ان في موقع الحادث اصابات متعددة وعلى الفور تم توجيه ٣فرق إسعافية الى موقع الحادث وعند وصول الفرق تبين وفاة ٣ اشخاص ووجود شخص اخر لديه اصابات وحالته الصحية حرجه تم تقديم الخدمة الاسعافية له ونقله الى مستشفى العميس لتلقي العلاج .

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