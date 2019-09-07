داعية سعودي يثير جدلاً حول القرآن “وحب الغناء”

جدة - عمرو شويل دخل الداعية عادل الكلباني في جدل مع أحد متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وبدأ الأمر عندما كتب الكلباني في تغريدة: “اقرأ، ورتل، واتل، وتغن بالقرآن تفز يوم يقوم الناس لرب العالمين. اقرأ تلك الآيات تنير لك حياتك، وتملؤها سعادة وبشرا. فلا تضل ولا تشقى”.

وقال مغرد ردًا على الكلباني: “لا يجتمع حب القرآن وحب الغناء في قلب واحد”.

ورد الكلباني: “قد اجتمع حب الله ورسوله عند شارب الخمر كما في الصحيح”.