الان تتابع داعية سعودي يثير جدلاً حول القرآن “وحب الغناء” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دخل الداعية عادل الكلباني في جدل مع أحد متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وبدأ الأمر عندما كتب الكلباني في تغريدة: “اقرأ، ورتل، واتل، وتغن بالقرآن تفز يوم يقوم الناس لرب العالمين. اقرأ تلك الآيات تنير لك حياتك، وتملؤها سعادة وبشرا. فلا تضل ولا تشقى”.
وقال مغرد ردًا على الكلباني: “لا يجتمع حب القرآن وحب الغناء في قلب واحد”.
ورد الكلباني: “قد اجتمع حب الله ورسوله عند شارب الخمر كما في الصحيح”.
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