تركي آل الشيخ يهدي الفائز بتوقع مباراة ألميريا وملقا سيارة

أهدى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهية العامة ببارقيه بالمملكة العربية السعودية ، سيارة موديل 2019 للشاب محمد سامي التوقع الصائب لمباراة نادي ألميريا وملقا في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وانتصر فريق ألميريا على نظيره نادي مالاجا بهدف نظيف ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

يذكر أن نادي ألميريا ، قد تم بيعه للمستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ، قبل بداية الموسم ، بعد بيعه لنادي بيراميدز المصري.

وسجل المهاجم السنغالي سيكو جاساما هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة التاسعة ، رافعًا رصيده من الأهداف للهدف رقم 3 في الدوري حتى الآن ، وقائدًا فريقه لتحقيق الفوز الثالث له في الدوري هذا الموسم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي ألميريا للنقطة العاشرة في المركز الثاني ، خلف نادي قادش المتصدر ، بينما توقف رصيد نادي مالاجا عند النقطة الرابعة في المركز الثاني عشر.

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