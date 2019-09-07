شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات التونسية: 7 ملايين ناخب لهم الحق فى التصويت بالانتخابات المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون إن عدد من لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية المبكرة يقدر بـ7 ملايين و88 ألف ناخب، مضيفا أن عدد مكاتب الاقتراع يبلغ 13450 مكتبا داخل تونس، و384 مكتب تصويت خارجه.

وأعرب بفون - خلال لقاء موسع نظمته الهيئة اليوم السبت، مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى - عن أمله فى أن تتوج الانتخابات الرئاسية المبكرة بمشاركة كثيفة للناخبين، مضيفا أن الهيئة ستسهل عملية تصويت الناخبين من ذوى الإعاقات، كما سيتم يوم الاقتراع توفير أوراق اقتراع بطريقة "برايل" للمصوتين من فاقدى البصر.

بدورها، أوضحت عضوة الهيئة حسناء بن سليمان أنه سيتم يوم الاقتراع توفير وتوزيع إحصائيات بشكل متواتر حول المصوتين وفق الجنس والفئات العمرية.

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ويشارك فى الاستحقاق الرئاسى المقبل 26 مرشحا تنتهى حملاتهم الدعائية داخل تونس وخارجها منتصف ليلة 13 سبتمبر الجارى ليكون 14 سبتمبر يوم صمت انتخابى .

ويقترع الناخبون داخل تونس يوم 15 من الشهر الحالي، فى حين يقترع الناخبون خارجها أيام 13 و14 و15 سبتمبر.